Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 сентября в Актюбинской области ночью на большей части, днем на севере, северо-востоке области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, северо-западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

4 сентября на юго-западе, севере Акмолинской области ожидается юго-восточный, южный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

4-6 сентября на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4 сентября на западе Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 4 сентября на севере и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 4 сентября на западе, северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 17-22 метра в секунду, днем на севере области 15-20 метров в секунду.

4 сентября на севере в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, на западе, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

4 сентября на западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, ночью на юго-западе 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4 сентября на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду.

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