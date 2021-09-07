Казахстанские военнослужащие участвуют в учении "Боевое содружество-2021"

Фото: Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - На территории Российской Федерации на полигоне "Ашулук" в Астраханской области в эпизоде учения приняли участие более 2000 военнослужащих из пяти государств - участников Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совместное учение "Боевое содружество-2021" спланировано в соответствии с решением Совета министров обороны государств - участников СНГ.

В Казахстане активная фаза "Боевого содружества-2021" пройдет с 14 по 25 сентября на полигоне "Сарышаган". Будут задействованы более 1300 военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. В частности, зенитные ракетные комплексы С-300ПС, С-75, С-125, "Куб", "Бук-М2Э", техника подразделений радиоэлектронной борьбы, многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, а также военно-транспортные самолеты С-295, модернизированные учебно-боевые самолеты Л-39, вертолеты Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты", - рассказали в пресс-службе Министерства обороны РК.

В ходе активной фазы боевые расчеты ПВО выполнят практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Экипажи военной авиации отработают полеты днем и ночью с боевым применением авиационных средств поражения по воздушным и наземным целям.

Учение проводится в целях повышения уровня подготовки органов военного управления, слаженности боевых расчетов и экипажей, отработки способов ведения противовоздушных и воздушных боев. Будут разыграны различные тактические эпизоды по организации применения авиации и войск противовоздушной обороны в ходе вооруженных конфликтов", - отметил начальник главного штаба Сил воздушной обороны генерал-майор Фазылолла Баденов.

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