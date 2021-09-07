В Акмолинской области стартовала Декада языков

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области с 6 по 17 сентября будет проведено около двух тысяч различных мероприятий, приуроченных ко Дню языков народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Старт Декаде языков дал брифинг, прошедший сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций с участием представителей управлений внутренней политики, культуры, архивов и документации, образования, сообщает УВП региона.

Руководитель управления внутренней политики области Алтынай Амренова в своем выступлении отметила, что все проводимые мероприятия ко Дню языков в этом году посвящены 30-летию Независимости страны.

В рамках декады языков во всех государственных учреждениях, трудовых коллективах организаций и предприятий будут проводиться мероприятия, направленные на популяризацию государственного языка с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В их числе конкурсы, акции, викторины, айтысы, выставки, круглые столы, конкурсы видеоуроков, челленджи, мероприятия в онлайн формате. Всего в декаде языков примут участие свыше 200 тысяч акмолинцев", - проинформировала спикер.

Также Алтынай Амренова добавила, что в области действует 19 центров обучения языкам. В этом году учебный год завершили более 3500 слушателей. Сертификаты на государственном языке получили 1406 слушателей, на английском языке - 487.

По направлению ономастики до конца этого года в области планируется переименовать 36 различных государственных учреждений.

Руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова и заместитель руководителя управления образования Ботакоз Дюсенова в своих выступлениях отметили, что разноформатные мероприятия, посвященные Дню языков народа Казахстана, будут проведены во всех организациях культуры и образования. Среди них конкурс-караоке "Жулдызды сэт", конкурс "Мемлекеттік тіл - менін тілім" среди учащихся школ, конкурс пословиц и поговорок "Отан, тіл жане білім - болашактагы тірегім" в дошкольных организациях, конкурс сочинений "Туркі тілдерінін ішіндегі жаухары - казак тілі" в учреждениях культуры.

В ходе брифинга были заданы вопросы по проведению профилактического контроля в госорганах на соблюдение закона "О языках в Республике Казахстан", о формате работы центров обучения языкам и проводимой работе по увеличению количества организаций образования с казахским языком обучения.

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