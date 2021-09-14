В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием антициклона с районов Москвы ожидается погода преимущественно без осадков. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, северо-западе, юго-западе, а также в горных районах юго-востока РК пройдут дожди с грозами. В ночные и утренние часы в северо-западных и центральных регионах ожидается туман. В северных, днем в горных регионах юга страны ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области, на северо-западе, севере, днем ожидается гроза, ночью и утром на востоке области - туман.

На севере, северо-западе Акмолинской области, на северо-востоке Северо-Казахстанской области, днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере и в центре Карагандинской области ожидается туман.

Ночью в южной половине Акмолинской области, на севере Актюбинской, юго-востоке Костанайской области, юго-западе Северо-Казахстанской области, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на северо-востоке Карагандинской области сохранятся заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юго-западе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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