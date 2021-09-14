В Мангистауской области медики продавали поддельные паспорта вакцинации

АКТАУ. 13 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за продажу поддельных паспортов вакцинации без фактического прохождения процедуры вакцинирования были установлены восемь человек, среди которых были врачи и их посредники, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил заместитель начальник департамента полиции Мангистауской области Алтынбек Калиев, восемь человек, среди которых были врачи и их посредники, сейчас находятся под подпиской о невыезде. Они, по версии следствия, продавали поддельные паспорта вакцинации по цене от 30 до 50 тысяч тенге, пишет Lada.kz

Как выяснилось, за данный медицинский документ, который официально регистрировался в базе данных, они получали деньги в размере 30-50 тысяч тенге. Установленные лица утверждают, что выдали паспорта более 150 гражданам. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, совершенное неоднократно или группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время следственные действия продолжаются", - сказал Алтынбек Калиев.

О преступной деятельности полицейские узнали в июле. С тех пор они устанавливали круг лиц, причастных к продаже поддельных документов.

Была получена информация, что эти лица занимаются выдачей поддельных паспортов вакцинирования. И с июля месяца у нас проводилась разработка, то есть специальные оперативные розыскные мероприятия. Данные факты были установлены как в частных, так и в государственных больницах Жанаозена, Актау и Мунайлинского района", - сообщил Алтыбек Калиев.

По данным полицейских, количество проданных поддельных паспортов вакцинации может превысить 150 штук.

Пока установлено 150 человек, но следственные мероприятия продолжаются. Поэтому данное число может быть еще больше: медсестры, врачи и другие причастные лица устанавливаются. В данный момент врачи и их подельники находятся под подпиской о невыезде. Им может грозить штраф в размере 40 МРП и общественные работы", - сообщил Алтынбек Калиев.

По его словам, люди, желающие купить паспорт вакцинации, приходили на процедуру, но фактически ее не получали.

Медсестры брали вату, вкалывали вакцину не в руку человека, а в вату, а затем вводили в базу вакцинации как прошедших процедуру. Круг связи этих лиц мы установили и по цепочке начали устанавливать всех причастных", - сообщил Алтынбек Калиев.





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