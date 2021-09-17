В Казахстане введена в опытную эксплуатацию информационная система ЖКХ

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на площадке АО "КазЦентр ЖКХ" введена в опытную эксплуатацию система Централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере ЖКХ (Е-шанырак), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Платформа E-Шанырак - это цифровая система ЖКХ, которая интегрирует разрозненные информационные системы отрасли и является аналитическим ситуационным центром для государственных органов, сообщает комитет по делам строительства и ЖКХ.

На сегодняшний день, в рамках первого этапа, информационная система позволяет сформировать аналитические данные по количеству многоквартирных жилых домов, их техническому состоянию, установленных приборов учета, получаемые от органов управления МЖД, а также проводить интеграцию с субъектами естественных монополий и рыночными IT-приложениями управления домом (Е-кск, BI clients и другими).

При этом предусмотрено дальнейшее развитие системы, в рамках которого появится возможность формировать рейтинги, реестры управляющих и сервисный компаний.

По словам председателя правления АО "КазЦентр ЖКХ" Ербола Толеуова, информационная система E-Шанырак - это масштабный проект, который позволит оцифровать всю жилищно-коммунальную инфраструктуру республики. Накопленные данные в системе E-Шанырак станут ключом к повышению прозрачности отрасли и формирования конкурентного рынка среди участников сектора ЖКХ.

Проект реализуется по механизму ГЧП без бюджетного финансирования.

Для оперативного реагирования на все интересующие вопросы запущен единый Call-center E-Шанырак. По вопросам сопровождения системы пользователи смогут обратиться по номеру +7 727 339 50 09. Ссылка на сайт Е-Шанырак.

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