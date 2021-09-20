Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем города

Фото: РСК Алматы

АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Facebook поблагодарил горожан за вклад в развитие мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алматы празднует день рождения. Это особенный день для каждого. Несмотря на пандемию, город развивается", - написал аким Алматы.

В этом году вводится в эксплуатацию более 2,6 млн квадратных метров жилья. Тысячи алматинцев получат квартиры. Среди них более 248 тыс. квадратных метров, или 4926 квартир, будет предоставлено социально уязвимым слоям населения. 1013 многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, обзаведутся жильем. 1050 арендных квартир - для работающей молодежи. По городской программе "Алматы жастары" - 1000 льготных займов. Кроме того, по программе "Шанырак" для отдельных категорий предусмотрено 2 тыс. жилищных сертификатов по 1 млн тенге на пополнение первоначального взноса.

До конца сдадим порядка 16 тыс. ученических мест в 31 объекте образования. Мы обновляем спортивные площадки при 61 школе. Строится 10 крытых спортивных комплексов", - подчеркнул аким мегаполиса.

Продолжается программа озеленения города. Весной этой года высажено 64 деревьев. Начиная с октября будет высажено еще 350 тыс. деревьев. Отремонтированы 22 парка и сквер, общей площадью 284 гектара. Начато строительство восьми новых парковых зон.

Мы вместе делаем Алматы краше, комфортнее и красивее. И сегодня я хотел бы сказать спасибо всем, кто работает ради общего блага! Поздравляю всех с праздником!" - написал Сагинтаев.

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