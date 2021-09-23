Сагинтаев рассказал, когда в Алматы включат отопление

АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира Akimat LIVE на телеканале "Алматы" рассказал, когда в дома алматинцев придет тепло, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если резкое будет похолодание, мы не будем дожидаться нормативных сроков, +8 градусов и ниже в течение 5 дней, ждать до 15 октября мы не будем. Как только станет температура воздуха некомфортной, будем включать отопление. Мы готовы. Город готов на 100%", - отметил Сагинтаев.

Напомним, 21 сентября аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов в столице.

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