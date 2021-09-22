Аким Нур-Султана подписал постановление о начале отопительного сезона

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно подписанному постановлению, отопительный сезон 2021-2022 годов стартует в Нур-Султане с 23 сентября, сообщает официальный сайт городского акимата.

Напомним , в столице уже подключены к отоплению некоторые социальные объекты на основе заявок, полученных от учреждений. В их числе - медицинские учреждения, объекты образования, детсады и другие.

Также продолжаются работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ. Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города. Для недопущения ажиотажа и спекуляций на складах в достаточном объеме имеется топливо.

14 сентября на селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена подготовка регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

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