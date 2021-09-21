В Нур-Султане начали подключать к отоплению соцобъекты

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане по заявке начали подключать к отоплению социальные объекты: медицинские учреждения, объекты образования, детсады и другие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Готовность социальных объектов составляет 100%, сообщили в столичном акимате

В ведомстве добавили, что отопительный сезон в городе стартует в полной мере, когда среднесуточная температура +10 градусов (и ниже) сохранится в течение 5 дней. Тем не менее по заявке от потребителей к отоплению начали подключать социальные объекты города. Кроме того, определены источники подключения к отоплению новых объектов, проводится проверка мощностей.

Также продолжаются работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ. Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города. Для недопущения ажиотажа и спекуляций на складах в достаточном объеме имеется топливо.

14 сентября на селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена подготовка регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

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