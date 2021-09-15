На заседании правительства рассмотрели готовность регионов к отопительному периоду

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена подготовка регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Регионами подготовлено свыше 10 тыс. автономных котельных, или 99%, более 45,6 тыс. жилых домов (94%). Отремонтировано 3,8 тыс. километров тепловых сетей (96%), 13,6 тыс. километров сетей водоснабжения (99%). К отопительному периоду подготовлены свыше 11,1 тыс. (99%) объектов образования и более 5,7 тыс. (99%) объектов здравоохранения. Угледобывающими компаниями добыто 68 млн тонн угля.

Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 14,4 млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в городах Алматы - 2,88 млрд тенге, Нур-Султане - 2,56 млрд тенге, Шымкенте - 2,47 млрд тенге и Кызылординской области - 1,55 млрд тенге.

Акиматами регионов проведена работа по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной сферы и теплоэнергоисточников. В регионах планируется начать подключение отопления согласно плану", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил акиматам в установленные сроки завершить все запланированные ремонтные работы на инженерных сетях, объектах образования, здравоохранения и в жилых домах, в кратчайшие сроки обеспечить получение паспортов готовности к проведению отопительного сезона.

Премьер-министр дал поручение обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники, активно взаимодействовать с поставщиками угля в регионах с целью исключения дефицита угля, на постоянной основе проводить мониторинг поставок топлива для коммунально-бытовых нужд и населению, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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