НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - август 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства отметил, что показатели экономики Казахстана достигли допандемического уровня и продолжают демонстрировать уверенную восстановительную динамику. По итогам восьми месяцев текущего года рост ВВП составил 3%, сообщила пресс-служба правительства.

Продолжается усиление темпов роста в обрабатывающей промышленности на 5,8%, в сфере торговли на 9,1%, связи на 12,8%, а также в строительстве на 11,4%. За 8 месяцев текущего года в стране введено в эксплуатацию 8,9 млн квадратных метров жилья, что на 10,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Рост в обрабатывающей промышленности связан с увеличением объемов производства фармацевтической продукции на 40,8%, в машиностроении на 23,9%, нефтепереработке на 9,2%, кожаных изделий на 8,4%, продуктов питания на 4,8% и химической продукции на 2,2%.

С учетом ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+, темпы роста в горнодобывающем секторе остаются ограниченными (-1,4%).

Темпы роста в секторе услуг продолжают восстанавливаться и к настоящему времени достигли 2,3% за счет высокой динамики в торговле (+9,1%) и связи (+12,8%).

Рост инвестиций в основной капитал составил 18% без учета горнодобычи. Это стало возможным за счет высоких показателей инвестиций в основной капитал в строительстве (+150,1%), обрабатывающей промышленности (+81,7%), сельском хозяйстве (+43,2%), торговле (+39,9%), информации и связи (+37,0%), операциях с недвижимостью (+16,2%) и транспортных услугах (+9,0%).

По итогам января - августа текущего года Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская области и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и Нур-Султан - по 6 показателям, Восточно-Казахстанская, Туркестанская области и Алматы - по 5 показателям. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

Глава правительства поручил акиматам наращивать темпы роста в секторах экономики, где наблюдаются снижение и замедление показателей, продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Руководителям государственных органов и акимам поручено усилить работу по сдерживанию цен, Министерству торговли и интеграции - четко координировать реализацию Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым", - сказал Мамин.





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