Председателем правления "Казпочты" назначен Серик Саудабаев

Фото: сайт премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Решением правления АО "Самрук-Казына" Саудабаев Серик Болатович назначен на должность председателя правления АО "Казпочта", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, Алпысбаев Канат Калиевич освобожден от должности председателя правления АО "Казпочта" согласно поданному заявлению.

Серик Саудабаев родился в 1977 году в Алматы. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахский экономический университет имени Рыскулова. Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности старшего юрисконсульта. В 2002-2003 годы - инженер Центра расширенного сервиса "Астанателеком". В 2003-2010 годы занимал различные должности в АО "Казахтелеком". В 2010-2014 годы - директор по управлению коммуникационными активами АО "Самрук-Казына". В 2014-2016 годы - заместитель главного директора по управлению транспортно-коммуникационными активами АО "Самрук-Казына". С 2016 года по настоящее время работал директором дирекции "Коммуникации" АО "Самрук-Казына".

С июля 2010 по февраль 2021 года - член совета директоров "Казахтелеком". С апреля 2021 года по настоящее время - член совета директоров "Казахтелеком". С июля 2010 по март 2014 года - член совета директоров "Казпочта". С октября 2016 года по настоящее время - член совета директоров "Казпочты". С февраля 2021 года по настоящее время - член совета директоров "Kcell". C августа 2017 года по настоящее время - член Наблюдательного совета ТОО "QazCloud".

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