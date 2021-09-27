Сагинтаев проверил темпы развития инфраструктуры Нового Алматы

АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Во время рабочего объезда аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства сетей водоснабжения и водоотведения, дорог и социальных объектов в присоединенных микрорайонах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В микрорайоне Алгабас Алатауского района завершается I этап строительства 17 километров сетей водоснабжения и 13,5 километра водоотведения. К ним будут подключены 1332 абонента. На II этапе продолжается строительство 19,1 километра сетей водоснабжения и 13,7 километра водоотведения, а также 14 километров сетей напорной канализационной сети. Будут подключены порядка 1,5 тыс. абонентов. Также для полного обеспечения жителей микрорайона Алгабас централизованным водоснабжением и водоотведением ведется разработка проектно-сметной документации III этапа строительства.

По мере завершения инженерных работ в Алгабасе будет восстановлено 11,3 километра дорог на 24 улицах. На сегодня восстановлено 3,9 километра на 10 улицах. Кроме того, будет построено 31,9 километра новых дорог на 98 улицах. На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие уложено на 9 улицах протяженностью 4,2 километра. На других улицах будет положено временное покрытие.

Проведено наружное освещение по 21 улице. Аким города поручил ускорить установку наружного освещения на оставшихся двух улицах. Кроме того, будет модернизировано 73,5 километра электрических сетей с заменой 32 трансформаторных подстанций.

Таким образом, условия жизни в микрорайоне Алгабас, где проживают 21 тыс. человек, будут улучшены и станут соответствовать общегородским стандартам. Это касается качества поставляемых услуг и тарифов за электроэнергию и водоснабжение, которые до сих пор поставлялись частными организациями.

Такая же работа ведется в Наурызбайском районе. Так, в микрорайоне Акжар продолжается строительство 19 километров сетей водоснабжения и 15,7 километра водоотведения. По проекту к ним будет подключено 1400 домов. Завершение проекта запланировано на следующий год. Планируется модернизация 5,5 километра сетей и замена 3 трансформаторных подстанций. В 2020 году по 49 улицам проведены линии наружного освещения в рамках текущего ремонта.

Аким Алматы ознакомился также с ходом строительства дорог в микрорайоне Тастыбулак. На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие устроено на 17 улицах протяженностью 10,1 километров. Асфальтирование одной улицы протяженностью 1,1 километра будет завершено в ближайшее время. Также аким города осмотрел ход благоустройства набережной реки Тастыбулак.

С целью развития транспортного сообщения в северо-западной части города ведется реализация масштабного проекта по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Общая протяженность - 3,2 километра. На сегодняшний день работа ведется на участке в 1,4 километра. Выполнена подготовка основания, насыпи и армирование откосов. Сагинтаев поручил ускорить темпы и увеличить объемы проводимых работ. Шестиполосная дорога повысит мобильность горожан, проживающих в Алатауском районе, и жителей пригородных поселков Алматинской области.

Продолжается работа по обеспечению доступным жильем. Аким города осмотрел построенные первые 4 дома на 144 квартиры в ЖК "Мадениет". Ведется асфальтирование территории и установка уличного освещения. Всего здесь планируется построить 22 дома на 792 квартиры. Так, 211 квартир будут распределены среди социально уязвимых слоев населения, 24 - среди работающей молодежи, 557 - среди очередников и вкладчиков Отбасы банка.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева при разработке плана детальной планировки предусмотрено строительство детского сада и трех школ. Таким образом, жители будут обеспечены социальными услугами в пределах своего микрорайона.

В микрорайоне Калкаман продолжается строительство нового корпуса ГКБ №7. Посещаемость приемного покоя составит до 650 человек в день. Предусмотрено 48 койко-мест для больных. Аким города ознакомился с ходом строительных работ и перечнем оборудования. Планируется закупить аппараты КТ, рентген, ИВЛ, мобильные рентген-системы, медицинские мониторы и многофункциональные кровати.

Сагинтаев поручил ускорить отделочные и строительно-монтажные работы, с тем чтобы быстрее ввести новое лечебное учреждение в эксплуатацию. Главная цель - повысить качество оказываемых медицинских услуг населению.

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