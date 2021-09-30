В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, в центре, на юге и юго-западе страны - дождь с грозой. Лишь на запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и востоке - туман, на севере - гололед, на юге - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".



В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.



В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, северо-западе области - туман, гололед.



На юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей, днем на востоке области и в горных районах – гроза.



На северо-западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед, на севере - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



На севере, северо-востоке и северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



Днем в горных районах Туркестанской области, на северо-востоке Актюбинской области, на юге и востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.

Дождь, снег, гололед: синоптики рассказали о погоде в РК.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства