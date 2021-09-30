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В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

29.09.2021, 08:08 36397
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, в центре, на юге и юго-западе страны - дождь с грозой. Лишь на запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и востоке - туман, на севере - гололед, на юге - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, северо-западе области - туман, гололед.

На юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей, днем на востоке области и в горных районах – гроза.

На северо-западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед, на севере - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, северо-востоке и северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области, на северо-востоке Актюбинской области, на юге и востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.

Дождь, снег, гололед: синоптики рассказали о погоде в РК.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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    В Актау снесли сквер для строительства банка

    30.09.2021, 15:04 12664
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    Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане

    30.09.2021, 12:35 36478
    Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат сената Республики Казахстан Нурторе Жусип предложил законодательно повысить статус журналистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
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    Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. Он напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них, сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий. Не могут журналисты претендовать и на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.
     

    Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон "О статусе журналиста", - сказал депутат в своем запросе.

     

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    У местного карьера жители Талгара собираются практически каждую неделю. Люди пристально осматривают берег реки. Боятся, что он может в любой момент обвалиться. А вместе с ним в глубокий овраг уйдут и все их строения. 
     

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    Сколько компаний сейчас разрабатывают карьер и вывозят из него песок и щебень, жители точно не знают. В местной администрации им постоянно озвучивают разные цифры. Только от этого талгарцам все равно не легче. Жалуются люди и на это предприятие, которое тоже не дает свободно дышать и спокойно спать. Только фирма все обвинения отрицает. 
     

    К нам приезжали специалисты и проводили необходимые замеры воздуха и шума. И вы сами можете слышать, что сильного грохота нет. И потом это промзона. И даже если вы дальше уйдете, нет шума. Мы работаем на своей территории, и у нас порядок. Мы ничего не рушили и не сносили. Пыли нет, потому что все по несколько раз в день поливается", - сказал директор ТОО "Береке Тас" Каир Меирбеков. 

     
    В компании заявляют, что в течение трех лет все работы на этом участке будут полностью завершены. В свою очередь, чиновники говорят, что сейчас талгарскими карьерами заинтересовались в области. На место уже выезжала специальная комиссия. 
     

    Вдоль русла реки Талгар работало два карьера, один из них сейчас закрыт. По второму объекту была комиссия, приезжали представители из департамента экологии, СЭС, а также земельная инспекция. Все мы встречались с жителями, и тогда специалисты не выявили никаких нарушений, все было в допустимых пределах. Но мы ждем окончательного решения, и только после будут приняты меры", - сообщил замакима Талгарского района Ермек Толкынов. 

     
    Местных жителей заявления чиновников больше не устраивают. Они намерены закрыть все карьеры в округе. И после начать постепенно облагораживать берег реки. Несколько активистов уже обратилось с жалобой к главе государства и в областную прокуратуру, говорится в сюжете.
     

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