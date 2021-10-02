Покупка телевизора: какие характеристики влияют на качество и функционал

АЛМАТЫ. 1 ОКТЯРБЯ - На рынке Казахстана представлены телевизоры многих производителей. Спектр технических характеристик и функциональных возможностей, ценовой диапазон — очень широкие. Но инновационные технологии влияют на стоимость устройств. Как получить лучшее качество и прогрессивные параметры, не переплачивая за ненужные функции?

Ищите магазин с выгодными ценами

Внедрение инновационных решений оказывает прямое влияние на качество картинки. Не следует покупать телевизор с устаревшими технологиями и ограниченным функционалом. Смарт-устройства с возможностью подключения к Интернету расширяют спектр возможностей пользователей. Аналогично обстоят дела и с новыми форматами. Если вы купите устаревшее устройство, через несколько лет придется тратить деньги на приобретение нового. Технологии меняются стремительно. Лучше вложить средства в хороший потенциал и соответствие актуальным стандартам.

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В какие технологии целесообразно вкладывать деньги

Выбор должен базироваться на индивидуальных предпочтениях. Если вы используете телевизор для онлайн-игр, поддержка форматов и задержка сигнала имеют большое значение. Еще один пример — изогнутый экран. Эта новинка обеспечивает объемность картинки и эффект максимального погружения. Но изогнутый экран не подходит для просмотра фильмов большой семьей или в компании друзей. Люди, которые сидят сбоку, не смогут насладиться его преимуществами.

В перечне объективных критериев выбора телевизора есть несколько технологий, которые подойдут всем:





смарт, подключение к Интернету расширяет выбор видеоконтента и функционал, это базовый стандарт современных телевизоров;

подключение к Интернету расширяет выбор видеоконтента и функционал, это базовый стандарт современных телевизоров; матрица ОLED, устройства с дисплеем, построенным на органических светодиодах, стоят дороже, но вложения в эту технологию окупятся экономией электроэнергии: матрицы ОLED обеспечивают максимальное качество изображения и не вызывают усталости глаз;

устройства с дисплеем, построенным на органических светодиодах, стоят дороже, но вложения в эту технологию окупятся экономией электроэнергии: матрицы ОLED обеспечивают максимальное качество изображения и не вызывают усталости глаз; разрешение, 4К — самый качественный, но дорогой вариант, FullHD (1920х1080 пикселей) считается оптимальным решением в плане соотношения разрешения к цене, HD — устаревший вариант, поэтому перед его покупкой нужно взвесить все особенности такого разрешения.

Эксперты советуют следить за появлением на рынке новинок. Изучайте прогрессивные технологии и возможности, которые они предоставляют. Эти знания позволят избежать лишних затрат и сделать правильный выбор.

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