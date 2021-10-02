Покупка телевизора: какие характеристики влияют на качество и функционал

АЛМАТЫ. 1 ОКТЯРБЯ - На рынке Казахстана представлены телевизоры многих производителей. Спектр технических характеристик и функциональных возможностей, ценовой диапазон — очень широкие. Но инновационные технологии влияют на стоимость устройств. Как получить лучшее качество и прогрессивные параметры, не переплачивая за ненужные функции?
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Внедрение инновационных решений оказывает прямое влияние на качество картинки. Не следует покупать телевизор с устаревшими технологиями и ограниченным функционалом. Смарт-устройства с возможностью подключения к Интернету расширяют спектр возможностей пользователей. Аналогично обстоят дела и с новыми форматами. Если вы купите устаревшее устройство, через несколько лет придется тратить деньги на приобретение нового. Технологии меняются стремительно. Лучше вложить средства в хороший потенциал и соответствие актуальным стандартам.
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В какие технологии целесообразно вкладывать деньги
Выбор должен базироваться на индивидуальных предпочтениях. Если вы используете телевизор для онлайн-игр, поддержка форматов и задержка сигнала имеют большое значение. Еще один пример — изогнутый экран. Эта новинка обеспечивает объемность картинки и эффект максимального погружения. Но изогнутый экран не подходит для просмотра фильмов большой семьей или в компании друзей. Люди, которые сидят сбоку, не смогут насладиться его преимуществами.
В перечне объективных критериев выбора телевизора есть несколько технологий, которые подойдут всем:
- смарт, подключение к Интернету расширяет выбор видеоконтента и функционал, это базовый стандарт современных телевизоров;
- матрица ОLED, устройства с дисплеем, построенным на органических светодиодах, стоят дороже, но вложения в эту технологию окупятся экономией электроэнергии: матрицы ОLED обеспечивают максимальное качество изображения и не вызывают усталости глаз;
- разрешение, 4К — самый качественный, но дорогой вариант, FullHD (1920х1080 пикселей) считается оптимальным решением в плане соотношения разрешения к цене, HD — устаревший вариант, поэтому перед его покупкой нужно взвесить все особенности такого разрешения.
Эксперты советуют следить за появлением на рынке новинок. Изучайте прогрессивные технологии и возможности, которые они предоставляют. Эти знания позволят избежать лишних затрат и сделать правильный выбор.
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В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву
02.10.2021, 14:04 29620
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В память о битве за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года, в Алматы при участии внучек легендарного Ивана Панфилова Айгуль и Алуы Байкадамовых, ветеранов города и представителей дипломатической миссии России возложены цветы к Монументу Славы и стеле "Москва". Участники акции почтили память героических предков, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане.
В эту памятную дату также в Алматы первоклассники Lakeview school Almaty прошли посвящение в юные панфиловцы, присоединившись к международному движению "Нас миллионы панфиловцев". Руководство школы уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения и противодействую фальсификации фактов истории Второй мировой войны.
Мы считаем, что дети должны знать и помнить не только 9 Мая, когда идут красивые парады на больших площадях в различных странах. Они также должны знать, что война - это сложно, это горе, это разлуки, труд женщин и детей. Нам важно акцентировать их внимание на том, что, несмотря ни на какие границы и национальности, наши деды и прадеды защищали наш общий дом", - отметила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова.
В Россотрудничестве отметили, что навсегда вписаны в историю имена панфиловцев, подольских курсантов, бойцов народного ополчения и обычных граждан, которые героически защищали Москву. Под командованием генерала Ивана Панфилова бойцы 316-й стрелковой дивизии в ходе ожесточенных боев уничтожили в общей сложности до 9000 немецких солдат и офицеров, более 80 танков и другой техники противника.
Токаев прокомментировал 30-летние полета Тохтара Аубакирова в космос
02.10.2021, 13:41 35020
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Со дня исторического полета первого космонавта-казаха прошло 30 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 лет назад с Байконура отправился в исторический полет первый казах-космонавт Тохтар Аубакиров. Это событие положило начало реализации программы космических исследований Казахстана. Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу в Казахстане
02.10.2021, 09:36 72280
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер. Западная половина Казахстан окажется под властью обширного европейского антициклона", - сообщает Казгидромет.
На севере, северо-востоке Костанайской области утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области ветер до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областей усилится ветер до 15-22 метров в секунду, утром на севере и в горных районах ожидается туман.