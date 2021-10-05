Синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с 5 по 7 октября ожидается понижение температуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

Как прогнозируют синоптики, погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходящий циклон - пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах - сильные осадки. С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 градусов мороза, на востоке до 3-11 градусов мороза.

На юге, на большей части территории, в ночные часы ожидаются заморозки 1-6 градусов.





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