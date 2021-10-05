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Синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане

04.10.2021, 13:19 170047
Синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане
Фото: novostipmr.com
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с 5 по 7 октября ожидается понижение температуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Как прогнозируют синоптики, погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходящий циклон - пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах - сильные осадки. С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель.
 
Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 градусов мороза, на востоке до 3-11 градусов мороза.
 
На юге, на большей части территории, в ночные часы ожидаются заморозки 1-6 градусов.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь.
 

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    Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Отрог Северо-западного антициклона продолжит смещаться на территорию РК, вызывая дальнейшее понижение температуры воздуха. Однако уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, центральные и восточные области Казахстана – пройдут осадки (дождь, снег), ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

     
    На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В горных районах Алматинской области ожидается туман. 
     
    В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Утром и днем на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
     
    В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью на севере до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
     
    На юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Днем на западе, севере, юге Атырауской и Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В Костанайской области ожидаются на севере туман, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на юго-востоке гололед, днем на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

    В Нур-Султане ожидаются осадки (снег), температура воздуха - 0+2 градуса по Цельсию, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

    В Алматы - переменная облачность, температура воздуха составит +13+15 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.


     

    В семи областях объявили штормовое предупреждение

    04.10.2021, 21:28 51193
    В семи областях объявили штормовое предупреждение
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 октября ночью на севере Атырауской области ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере и на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
     
    5 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. 
     
    5 октября в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
     
    5 октября на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. Ветер северо-восточный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
     
    Утром и днем 5 октября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
     
    5-6 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-западный, днем 5 октября на севере области, сутки 6 октября на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
     
    Ночью 5 октября на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду.
     
    Напомним, синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане. 
     

    В Алматы ряд зданий на день отключат от холодной воды

    04.10.2021, 15:53 156034
    В Алматы ряд зданий на день отключат от холодной воды
    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алматы ряд зданий в Алмалинском районе на день отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    27 августа, с 09.00 до 20.00, будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Шарипова - Карасай батыра - Байзакова - Толе би. Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в пресс-службе компании "Алматы Су". 

     

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