Синоптики дали прогноз погоды на октябрь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по территории Казахстана на октябрь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около многолетней нормы на большей части страны. Выше нормы на 1 градус в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, в западной половине Туркестанской области, на юго-западе Карагандинской области, на юге Костанайской области", - говорится в сообщении синоптиков.

Согласно прогнозу, количество осадков предполагается около нормы на большей части республики. Осадков меньше нормы ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях, на большей части Атырауской, Актюбинской Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, в южной половине Костанайской области, на западе и юге Карагандинской области, на юго-западе Восточно-Казахстанской области.

Холодный антициклон из районов Скандинавии и Баренцева моря, смещаясь через европейскую территорию России, в начале октября будет формировать погоду в западной половине республики. На севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана, напротив, из-за ложбина западного и южного циклонов и с прохождением активных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег, туман и гололедные явления, усиление ветра на севере с низовой метелью), в горных районах Казахстана возможны сильные осадки", - прогнозируют синоптики.

В первой декаде месяца вторжение северо-западного антициклона на западные регионы обусловит понижение температуры воздуха ночью до заморозков 1-3 градуса, днем до +10+15 градусов. С дальнейшим проникновением холодных воздушных масс на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана температура понизится ночью от -5+5 градусов до -1-8 градусов, днем от +3+10 градусов до 0+5 градусов. На юге и юго-востоке страны в середине первой декады ночью похолодает до заморозков 1-3 градуса, днем до +5+13 градусов.

Однако, как прогнозируют синоптики, со второй половины первой декады потеплеет на большей части республики на 10-12 градусов.

Во второй и третьей декадах октября, с юго-западным выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и Средней Азии, в отдельные дни, ожидаются кратковременные волны тепла, днем воздух прогреется до +13+18 градусов, на юго-западе, юге, юго-востоке республики - до +19+25 градусов", - сообщает "Казгидромет".

Прогнозируются также осенние холодные дни с осадками, порывистым ветром, частые вторжения арктических воздушных масс обусловят понижение температуры воздуха. В северной половине Казахстана предполагаются понижения температуры воздуха ночью до -4-10 градусов, днем до -2+3 градусов, в южной половине - ночью до -5+5 градусов, днем до +7+12 градусов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства