Синоптики дали прогноз погоды на октябрь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по территории Казахстана на октябрь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается около многолетней нормы на большей части страны. Выше нормы на 1 градус в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, в западной половине Туркестанской области, на юго-западе Карагандинской области, на юге Костанайской области", - говорится в сообщении синоптиков.
Согласно прогнозу, количество осадков предполагается около нормы на большей части республики. Осадков меньше нормы ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях, на большей части Атырауской, Актюбинской Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, в южной половине Костанайской области, на западе и юге Карагандинской области, на юго-западе Восточно-Казахстанской области.
Холодный антициклон из районов Скандинавии и Баренцева моря, смещаясь через европейскую территорию России, в начале октября будет формировать погоду в западной половине республики. На севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана, напротив, из-за ложбина западного и южного циклонов и с прохождением активных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег, туман и гололедные явления, усиление ветра на севере с низовой метелью), в горных районах Казахстана возможны сильные осадки", - прогнозируют синоптики.
В первой декаде месяца вторжение северо-западного антициклона на западные регионы обусловит понижение температуры воздуха ночью до заморозков 1-3 градуса, днем до +10+15 градусов. С дальнейшим проникновением холодных воздушных масс на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана температура понизится ночью от -5+5 градусов до -1-8 градусов, днем от +3+10 градусов до 0+5 градусов. На юге и юго-востоке страны в середине первой декады ночью похолодает до заморозков 1-3 градуса, днем до +5+13 градусов.
Однако, как прогнозируют синоптики, со второй половины первой декады потеплеет на большей части республики на 10-12 градусов.
Во второй и третьей декадах октября, с юго-западным выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и Средней Азии, в отдельные дни, ожидаются кратковременные волны тепла, днем воздух прогреется до +13+18 градусов, на юго-западе, юге, юго-востоке республики - до +19+25 градусов", - сообщает "Казгидромет".
Прогнозируются также осенние холодные дни с осадками, порывистым ветром, частые вторжения арктических воздушных масс обусловят понижение температуры воздуха. В северной половине Казахстана предполагаются понижения температуры воздуха ночью до -4-10 градусов, днем до -2+3 градусов, в южной половине - ночью до -5+5 градусов, днем до +7+12 градусов.
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В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву
02.10.2021, 14:04 29620
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В память о битве за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года, в Алматы при участии внучек легендарного Ивана Панфилова Айгуль и Алуы Байкадамовых, ветеранов города и представителей дипломатической миссии России возложены цветы к Монументу Славы и стеле "Москва". Участники акции почтили память героических предков, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане.
В эту памятную дату также в Алматы первоклассники Lakeview school Almaty прошли посвящение в юные панфиловцы, присоединившись к международному движению "Нас миллионы панфиловцев". Руководство школы уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения и противодействую фальсификации фактов истории Второй мировой войны.
Мы считаем, что дети должны знать и помнить не только 9 Мая, когда идут красивые парады на больших площадях в различных странах. Они также должны знать, что война - это сложно, это горе, это разлуки, труд женщин и детей. Нам важно акцентировать их внимание на том, что, несмотря ни на какие границы и национальности, наши деды и прадеды защищали наш общий дом", - отметила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова.
В Россотрудничестве отметили, что навсегда вписаны в историю имена панфиловцев, подольских курсантов, бойцов народного ополчения и обычных граждан, которые героически защищали Москву. Под командованием генерала Ивана Панфилова бойцы 316-й стрелковой дивизии в ходе ожесточенных боев уничтожили в общей сложности до 9000 немецких солдат и офицеров, более 80 танков и другой техники противника.
Токаев прокомментировал 30-летние полета Тохтара Аубакирова в космос
02.10.2021, 13:41 35020
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Со дня исторического полета первого космонавта-казаха прошло 30 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 лет назад с Байконура отправился в исторический полет первый казах-космонавт Тохтар Аубакиров. Это событие положило начало реализации программы космических исследований Казахстана. Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу в Казахстане
02.10.2021, 09:36 72280
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер. Западная половина Казахстан окажется под властью обширного европейского антициклона", - сообщает Казгидромет.
На севере, северо-востоке Костанайской области утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области ветер до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областей усилится ветер до 15-22 метров в секунду, утром на севере и в горных районах ожидается туман.