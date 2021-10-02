Осадки на большей части Казахстана ожидаются в выходные

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - В период со 2 по 4 октября в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока страны - сильные осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение периода большая часть территории Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока страны - сильные осадки. Также по республике ожидаются туман, на северо-западе, севере, в центре и на востоке - гололед, в северных регионах - низовая метель. Лишь на западе и юго-западе республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, юго-западе страны ночью ожидается 1-8 тепла, на севере региона заморозки до 2 градусов, днем 10-17, на юге региона 20 тепла, на северо-западе основной фон температуры: ночью 5 мороза - 3 тепла, днем небольшое понижение от 5-15 тепла до 0-8 тепла, на юге региона 12 тепла, на севере и в центре основной фон температуры: ночью 5 мороза - 3 тепла, днем небольшое понижение от 2-11 тепла до 0-8 тепла.

На востоке ночью 3 мороза - 5 тепла, днем повышение от 3-11 до 7-15 тепла.





На юге основной фон температуры: ночью 0-8 тепла, на севере региона и в горных районах заморозки до 3 градусов, днем 12-20 тепла.

На юго-востоке основной фон температуры ночью 0-8 тепла, на севере региона и в горных районах заморозки до 3 градусов, днем небольшое повышение от 4-12 до 7-15 тепла.

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