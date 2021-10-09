В КНБ прокомментировали неадекватное поведение военнослужащего на видео

НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отрог антициклона сохраняет свое влияние на большую часть Казахстана - погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юге, юго-востоке пройдут осадки, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и юго-востоке усилится ветер, на севере, юго-востоке, северо-западе республики ночью и утром ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области в районе озера Алаколь - усиление ветра до 17-22, порывы 27 метров в секунду.

В Жамбылской области в горных районах туман, на западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Костанайской области, ночью и утром на юге-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей области ожидается туман.



