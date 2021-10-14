Соревнования среди собак тазы прошли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 13 ОКТЯБРЯ - В Аршалынском районе Акмолинской области состоялись соревнования по курсингу среди собак казахской породы тазы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организаторы посвятили мероприятие 30-летию Независимости страны, информирует управление внутренней политики.

Как сообщили в пресс-службе акимата района, состав участников был представлен сильнейшими командами из разных областей Казахстана.

Соревнования проходили в шесть забегов, в каждом по шесть собак. Участники бежали за приманкой на дистанции один километр. Победители каждого забега вышли в финал, где состязались уже за призовые места.

По итогам соревнований победителем стала команда города Кокшетау Акмолинской области, которую представил Баймолла Ергазы и его тазы Басар. Второе и третье места заняли участники из Алматинской области.

Главным призом стал породистый скакун. За второе место было вручено 100 тысяч тенге, за третье место - 50 тысяч тенге.

По словам одного из организаторов, члена Национальной федерации ASYL QAZYNA Елдоса Каримкожа, организация была создана четыре года назад с целью возрождения одного из сокровищ казахского народа - собак породы тазы.

В переводе "тазы" означает "чистый". В свое время собаки этой породы спасали аулы от голода. Мы провели два областных соревнования и поняли, что потребность в таких мероприятиях огромная. К сожалению, из-за пандемии в 2020 году состязания не проводились. В этом году впервые провели республиканские соревнования в Аршалынском районе, где определили лучших представителей породы и обладателей выдающихся рабочих качеств", - добавил Елдос Каримкожа.

Султан Исабеков, собака которого по кличке Кокжал заняла второе место, также поделился впечатлениями о соревнованиях.

Сильнейшая конкуренция. Наша Алматинская область заняла второе и третье места, чуть-чуть уступили акмолинцам. Очень рады, что приняли участие. Смогли увидеть и оценить других участников, обменяться опытом и поделиться своими методами полевой подготовки собак", - заключил Султан Исабеков.