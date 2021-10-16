НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В Казахстане проживает около семисот тысяч человек с особенными потребностями. Среди них чуть менее ста тысяч - дети. Численность детей с инвалидностью выросла на 3% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам 2020 года в стране проживало 695,3 тыс. людей с инвалидностью. За год численность казахстанцев с особенными потребностями почти не изменилась. Из них 94,7 тыс. человек - дети, что на 3,4% больше, чем годом ранее, сообщает Finprom.kz
.
Больше всего людей с инвалидностью проживало в Туркестанской (94,1 тыс. человек), Алматинской (68,8 тыс. человек) и Карагандинской (67,8 тыс. человек) областях. Больше всего детей с особенными потребностями проживает в Туркестанской и Алматинской областях, а также Алматы.
В 2020 году численность получателей назначенных государственных социальных пособий по инвалидности сократилась на 0,6% за год - до 525,4 тыс. человек. Для справки: в 2019 году в РК проживало 528,3 тыс. получателей пособий - на 1,6% больше, чем годом ранее.
Больше всего получателей государственных пособий ожидаемо проживает в Туркестанской (76 тыс. человек), Алматинской (51,3 тыс. человек) и Карагандинской (49,8 тыс. человек) областях.
Заметим: численность людей с особенными потребностями превышает численность получателей назначенных государственных социальных пособий по инвалидности на 32,3%.
На начало текущего года в организациях по предоставлению специальных социальных услуг проживало по инвалидности 23,5 тыс. человек - на 2,3% меньше, чем годом ранее. Среди них 9,7 тыс. человек - женщины. 11,5 тыс. человек признаны в законном порядке недееспособными, 1,5 тыс. находятся на постельном режиме.
Среди проживающих в организациях по предоставлению специальных социальных услуг 5,7 тыс. человек - дети до 17 лет, 2,7 тыс. - молодые люди в возрасте 18–29 лет, 10,2 тыс. - в возрасте 30–58 лет, 5 тыс. - старше 59 лет.
В целях усиления социальной ответственности бизнеса и стимулирования работодателей для обеспечения занятости лиц с инвалидностью МТСЗН РК предлагает ввести оплату компенсационных выплат работодателями, не выполняющими квоту по трудоустройству ЛСИ. Данную норму планируют ввести с 1 января 2022 года. Минтруда ставит перед собой цель - достижение показателя трудоустроенных ЛСИ до 30%. В госоргане подчеркивают, что это соответствует международным стандартам.
Воспитатель детского сада заперла ребенка в подвале
16.10.2021, 13:15 10477
ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошёл в сельском округе Куркелес Туркестанской области. По словам матери, её сына содержали в подвале без отопления и других условий. Женщина подала заявление в полицию, сообщает телеканал "Алматы ТВ"
.
Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится", - признала свою вину воспитательница детского сада "Ак когершін" Гульмира Мустафаева.
По информации телеканала, воспитателя уволили.
На железнодорожных станциях в СКО разрешили посадку и высадку пассажиров
16.10.2021, 12:32 16147
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекцииразрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадкаи высадка пассажиров по станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:
1) 47/48 "Атырау-Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
2) 57/58 "Уральск - Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
3) 327/328 "Костанай-Караганды" по станции Жана-Есиль, Первая целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.
В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ". Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", -добавили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов
16.10.2021, 12:16 19252
КОКШЕТАУ. 16 ОКТЯБРЯ - Студент высшего технического колледжа города Кокшетау Каир Алихан стал победителем в Международном молодежном проекте государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Международный проект прошел в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ в Армении, рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
На конкурс студент представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде" по номинации "Промышленная инфраструктура и производственные технологии, авиационно-космические и транспортные системы".
На сегодняшний день автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы получить "безвредный" для окружающей среды и относительно дешевый в производстве силовой агрегат, который при этом не будет нуждаться в дорогом топливе. Среди подобных двигателей следует отдельно выделить водородный двигатель, который вполне может заменить существующий на сегодня дизельный или бензиновый мотор", - рассказал победитель проекта.
По информации УВП региона, в международном проекте от Акмолинской области приняли участие и другие студенты высшего технического колледжа, а также Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, воспитанники лаборатории физики и альтернативных источников энергии Дворца детства и юношества "Болашак сарайы".
В ведомстве добавили, что проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью конкурса является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств - участников СНГ, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.