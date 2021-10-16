НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В Казахстане проживает около семисот тысяч человек с особенными потребностями. Среди них чуть менее ста тысяч - дети. Численность детей с инвалидностью выросла на 3% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам 2020 года в стране проживало 695,3 тыс. людей с инвалидностью. За год численность казахстанцев с особенными потребностями почти не изменилась. Из них 94,7 тыс. человек - дети, что на 3,4% больше, чем годом ранее, сообщает Finprom.kz

Больше всего людей с инвалидностью проживало в Туркестанской (94,1 тыс. человек), Алматинской (68,8 тыс. человек) и Карагандинской (67,8 тыс. человек) областях. Больше всего детей с особенными потребностями проживает в Туркестанской и Алматинской областях, а также Алматы.

В 2020 году численность получателей назначенных государственных социальных пособий по инвалидности сократилась на 0,6% за год - до 525,4 тыс. человек. Для справки: в 2019 году в РК проживало 528,3 тыс. получателей пособий - на 1,6% больше, чем годом ранее.

Больше всего получателей государственных пособий ожидаемо проживает в Туркестанской (76 тыс. человек), Алматинской (51,3 тыс. человек) и Карагандинской (49,8 тыс. человек) областях.

Заметим: численность людей с особенными потребностями превышает численность получателей назначенных государственных социальных пособий по инвалидности на 32,3%.

На начало текущего года в организациях по предоставлению специальных социальных услуг проживало по инвалидности 23,5 тыс. человек - на 2,3% меньше, чем годом ранее. Среди них 9,7 тыс. человек - женщины. 11,5 тыс. человек признаны в законном порядке недееспособными, 1,5 тыс. находятся на постельном режиме.

Среди проживающих в организациях по предоставлению специальных социальных услуг 5,7 тыс. человек - дети до 17 лет, 2,7 тыс. - молодые люди в возрасте 18–29 лет, 10,2 тыс. - в возрасте 30–58 лет, 5 тыс. - старше 59 лет.

В целях усиления социальной ответственности бизнеса и стимулирования работодателей для обеспечения занятости лиц с инвалидностью МТСЗН РК предлагает ввести оплату компенсационных выплат работодателями, не выполняющими квоту по трудоустройству ЛСИ. Данную норму планируют ввести с 1 января 2022 года. Минтруда ставит перед собой цель - достижение показателя трудоустроенных ЛСИ до 30%. В госоргане подчеркивают, что это соответствует международным стандартам.



