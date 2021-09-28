Около 130 тыс. инвалидов ждет повышение зарплат с 2022 года

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о планируемых изменениях в сфере социальной защиты и трудовых отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отдельно министр остановился на коэффициентах к месячным расчетным показателям при назначении пособий инвалидам, сообщает
пресс-служба главы правительства.
Глава МТСЗН напомнил, что в соответствии с Трудовым кодексом размер заработной платы работника, отработавшего полностью норму рабочего времени и выполнившего нормы труда или трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера заработной платы (МЗП). То есть с января 2022 года работодатели будут обязаны работникам, получающим заработную плату ниже 60 тысяч тенге, повысить ее до установленного уровня.
В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" категорий работников. Во-вторых, работодатель при установлении уровня оплаты труда, как правило, руководствуется определенными показателями, одним из которых является МЗП. МЗП используется как минимальный тариф для специалиста низкооплачиваемых профессий. В зависимости от уровня сложности работ и квалификации, необходимой для выполнения работы, для других категорий оплата увеличивается. Следовательно, те работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.
Для установления размеров государственных пособий и выплат в нашей стране используются такие показатели, как величина прожиточного минимума и месячный расчетный показатель. Их размеры ежегодно устанавливаются с учетом прогнозного уровня инфляции законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. Соответственно, пособия будут увеличены на размер процента инфляции", - сказал министр.
Шапкенов добавил, что минимальная заработная плата увеличится с 42 до 60 тысяч тенге и коснется 1 миллиона 600 тысяч граждан. Среди них есть и лица с инвалидностью. На сегодня из 700 тысяч лиц с инвалидностью 400 тысяч являются трудоспособного возраста. И 129 тысяч из них непосредственно работают, поэтому повышение их также коснется.
Ранее первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов заявил
, что повышение минимальной зарплаты означает создание дополнительного спроса на товары и услуги.
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За последние 5 лет такого качества зерна не было - Сапарбаев
28.09.2021, 15:38 6292
НУР-СУЛТАН.28 СЕНТЯБРЯ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сегодня представи отчет по зерноуборочной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уборочная кампания текущего года подходит к завершению. Год для агропромышленного комплекса страны выдался сложным. Трудности возникли из-за погодных явлений. Но, несмотря на это, уборка урожая началась своевременно. На сегодняшний день темпы уборки выше, чем в прошлом году, так как аграрии были обеспечены всеми необходимыми ресурсами: финансированием, ГСМ, техникой, запчастями, семенами, средствами защиты растений. Аномально засушливые условия наблюдаются не только в Казахстане, но и во всем мире, в том числе в мировых зерновых державах - Канаде, США, России", - сообщил вице-министр на брифинге в СЦК.
По словам Сапарова, уборочные работы зерновых и зернобобовых должны завершиться на следующей неделе, если позволят погодные условия. На сегодня убрано 15,5 млн га зерновых и зернобобовых культур (97,9%). Средняя урожайность составляет 9,7 ц/га. Намолочено 15 млн тонн зерна, в т.ч. 11,7 млн тонн пшеницы. Прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по данным акиматов областей, составит порядка 18 млн тонн, при средней урожайности 9,5 ц/га. Планируемый объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур составит порядка 16 млн тонн, при средней урожайности 10,1 ц/га. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,8 млн тонн.
Ожидаемого объема валового сбора зерна с учетом переходящих остатков полностью достаточно для обеспечения внутренней потребности республики", - резюмировал Сапаров. Он также отметил качество выращенной пшеницы.
Если говорить о качестве нового урожая, то за последние 5 лет такого качества зерна не было. Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины".
Казахстан и Башкортостан обсуждают запуск прямого авиарейса Нур-Султан - Уфа
28.09.2021, 15:00 2350
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым обсудил состояние и перспективы взаимодействия стратегического партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аскар Мамин отметил существенный потенциал для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях, сообщила пресс-служба премьер-министра.
Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал)", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что за январь - июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка $200 млн.
Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, торговли и интеграции Бахыт Султанов, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев и другие.
В рамках визита в Казахстан запланированы встречи Радия Хабирова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, председателем сената парламента Мауленом Ашимбаевым, акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым, участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме, посещение МФЦА и Офиса цифрового правительства.
Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 2018 года
28.09.2021, 13:42 21061
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов впервые за три года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с осени 2018 года, сообщает РИА Новости
.
По данным на 07.16 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.
Рост цен происходит из-за улучшения перспектив спроса на нефть в мире.
Кроме того, по данным РИА Новости, стоимость газа на фьючерском рынке Европы впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.
По данным биржи ICE Futures, цена на октябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF достигла почти 1030 долларов за тысячу кубометров в 10.10 мск.