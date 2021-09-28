Около 130 тыс. инвалидов ждет повышение зарплат с 2022 года

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о планируемых изменениях в сфере социальной защиты и трудовых отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отдельно министр остановился на коэффициентах к месячным расчетным показателям при назначении пособий инвалидам, сообщает пресс-служба главы правительства.

Глава МТСЗН напомнил, что в соответствии с Трудовым кодексом размер заработной платы работника, отработавшего полностью норму рабочего времени и выполнившего нормы труда или трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера заработной платы (МЗП). То есть с января 2022 года работодатели будут обязаны работникам, получающим заработную плату ниже 60 тысяч тенге, повысить ее до установленного уровня.

В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" категорий работников. Во-вторых, работодатель при установлении уровня оплаты труда, как правило, руководствуется определенными показателями, одним из которых является МЗП. МЗП используется как минимальный тариф для специалиста низкооплачиваемых профессий. В зависимости от уровня сложности работ и квалификации, необходимой для выполнения работы, для других категорий оплата увеличивается. Следовательно, те работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.

Для установления размеров государственных пособий и выплат в нашей стране используются такие показатели, как величина прожиточного минимума и месячный расчетный показатель. Их размеры ежегодно устанавливаются с учетом прогнозного уровня инфляции законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. Соответственно, пособия будут увеличены на размер процента инфляции", - сказал министр.

Шапкенов добавил, что минимальная заработная плата увеличится с 42 до 60 тысяч тенге и коснется 1 миллиона 600 тысяч граждан. Среди них есть и лица с инвалидностью. На сегодня из 700 тысяч лиц с инвалидностью 400 тысяч являются трудоспособного возраста. И 129 тысяч из них непосредственно работают, поэтому повышение их также коснется.

Ранее первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов заявил , что повышение минимальной зарплаты означает создание дополнительного спроса на товары и услуги.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства