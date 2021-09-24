Повышение минимальной зарплаты означает создание дополнительного спроса на товары и услуги - Смаилов

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов осветил основные темы брифинга по посланию главы государства народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рассказывая, приведет ли рост минимальной заработной платы к дальнейшему удорожанию товаров и не "разгонит" ли это инфляцию, а также выдержит ли бюджет Казахстана повышение МЗП, вице-премьер отметил, что повышение минимальной зарплаты означает создание дополнительного спроса на товары и услуги, входящих в состав потребительской корзины, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Согласно проведенным расчетам, увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге с нынешних 42 500 внесет вклад в инфляцию на уровне 0,7 процентного пункта. То есть это может привести к определенному краткосрочному приросту инфляции. После адаптации производства к возросшему спросу эффект на инфляцию постепенно ослабнет", - сказал Смаилов.

Он добавил, что рост потребления вследствие увеличения МЗП приведет к положительным макроэкономическим эффектам.

Повышение МЗП приведет к росту денежных доходов 1,650 миллиона наемных работников с зарплатой до 60 тысяч тенге. С учетом каскадного эффекта от повышения МЗП дополнительно повысятся доходы еще порядка 2 миллионов работников. Таким образом, общий эффект от повышения МЗП ощутят не менее 3,5 миллиона работников.

Согласно прогнозным оценкам, такое увеличение приведет к ускорению темпов роста экономики в реальном выражении дополнительно на 1,5 процентного пункта в год. То есть произойдет рост производства товаров и услуг и соответственно рост налогов", - пояснил первый заместитель премьер-министра РК.

Что касается бюджетной обеспеченности, то, по словам Смаилова, соответствующие денежные средства для гражданских служащих в проекте республиканского бюджета, который сейчас находится в мажилисе, предусмотрены в необходимом объеме.

Также первый заместитель премьер-министра рассказал, что политика государственного заимствования направлена на покрытие дефицита бюджета преимущественно за счет средств внутреннего рынка.

Это позволяет уменьшить внешний долг, а также обеспечивает внутренних инвесторов возможностью вкладывать средства в высоколиквидные и надежные финансовые инструменты", - подчеркнул он.

В 2021 году дефицит профинансирован в объеме порядка 80% преимущественно за счет выпуска ценных бумаг на внутреннем рынке.

Внешний рынок капитала рассматривается как альтернативный источник финансирования дефицита бюджета, и решение по выходу на внешние рынки зависит от объема внутренней ликвидности и наличия благоприятных условий на внешних рынках капитала. При этом даже при выходе на внешние рынки капитала рассматриваются инструменты в национальной валюте и мягких валютах, что позволяет избегать валютных рисков", - проинформировал первый заместитель главы правительства.

Ранее министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о введении для микро- и малого бизнеса единого платежа из фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%.

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