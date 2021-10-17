Карантин по птичьему гриппу введен в еще одном селе Павлодарской области

АЛМАТЫ. 16 ОКТЯБРЯ - Одну из улиц микрорайона Теректы залило нечистотами из-за прорыва канализационной трубы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам жителей микрорайона, проблема повторяется ежегодно, но решать её никто не торопится, сообщает "Первый канал Евразия"
.
Ни пройти, ни проехать. Людей обрызгивает. Люди не хотят заходить в магазин, потому что эта тропа полностью залита жижей. Рядом столовая. Как человек будет кушать, а рядом вот этим срачем будет вонять", - высказалась местная жительница Роза Адыкалыкова.
Алматинка Гульнара Бекжанова: на место приезжают коммунальные машины, откачивают нечистоты, однако после этого уровень жидкости постепенно поднимается до прежнего уровня.
В районном акимате ответственность с себя сняли, говорится в репортаже. Раньше район Теректы и его коммуникации относились к Карасайскому району области. Частью Алматы он стал в 2014 году, и на баланс города передали не все.
Разработана проектно-сметная документация для проведения строительства водопровода и канализации в микрорайоне общей протяженностью 77 километров. Проект разработан, госэкспертиза прошла. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры для определения подрядной организации", - рассказал главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района Зиярат Камбатыр.
Передача коммуникаций городу назначена на начало следующего года. После этого подрядчики намерены приступить к модернизации. Отмечается, что на это уйдет еще 24 месяца.
Чиновники просят людей набраться терпения еще до 2024 года.
ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошёл в сельском округе Куркелес Туркестанской области. По словам матери, её сына содержали в подвале без отопления и других условий. Женщина подала заявление в полицию, сообщает телеканал "Алматы ТВ"
.
Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится", - признала свою вину воспитательница детского сада "Ак когершін" Гульмира Мустафаева.
По информации телеканала, воспитателя уволили.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и разрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадка и высадка пассажиров по станциям, находящимся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:
1) 47/48 Атырау - Нур-Султан / Нурлы жол по станции Жана-Есиль;
2) 57/58 Уральск - Нур-Султан / Нурлы жол по станции Жана-Есиль;
3) 327/328 Костанай - Караганды по станциям Жана-Есиль, Первая Целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.
В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ". Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", -добавили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".