Карантин по птичьему гриппу введен в еще одном селе Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 16 ОКТЯБРЯ - В селе Павлодарское введен карантин из-за птичьего гриппа. В очаге заражения утилизировано 20 домашних птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О падеже трех птиц 9 октября 2021 года заведующему ветеринарного пункта села Павлодарское сообщила местная жительница.

11 октября 2021 года отобран и направлен для исследования в Национальный референтный центр по ветеринарии патологический материал и две пробы сыворотки крови. Отобранные пробы показали положительный результат по высокопатогенному гриппу птиц", - рассказали в управлении ветеринарии области.

По представлению главного ветеринарно-санитарного инспектора города Павлодара акимом села Павлодарское наложен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на личное подворье сельчанки, пишет Pavlodarnews.kz

С 3 по 14 октября 2021 года у нее пали 31 курица, 11 гусей и 22 индюка.

Республиканский противоэпизоотический отряд в очаге провел утилизацию еще 20 домашних птиц - 15 кур и 5 гусей.

По данным издания, село Павлодарское является буферной зоной, радиус 50 километров считается зоной наблюдения. После установления специальной комиссией цены за одну голову владельцам будет возмещена стоимость изъятой птицы.



