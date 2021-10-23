Туман и гололед ожидаются в субботу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане 23 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 17-22 метра в секунду, сообщает "Казгидромет".

На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидается туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В западной части и в горных районах области ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Атырауской области ночью и утром ожидается туман.

На территории Актюбинской области в субботу ожидается юго-западный ветер, на востоке области - порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на севере, востоке 23-28 метров в секунду, порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед.





В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На территории Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем на западе области порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.





На севере Кызылординской области ожидается туман.