Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под воздействием фронтальных участков на севере, северо-западе и западе республики ожидается дождь. На западе, севере и юго-западе страны усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью и утром на севере, северо-востоке Акмолинской области, днем на западе Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей, на севере Костанайской области, на западе и севере Северо-Казахстанской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на западе Атырауской, Мангистауской областей, на севере Костанайской области ожидается туман.
Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман.
В Алматы сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха +13+15 градусов. В Нур-Султане переменная облачность, +11+13, скорость ветра 9-14 метров в секунду.