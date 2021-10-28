Оштрафовали за пропуски занятий: соцсети возмутил поступок ювенальной полиции

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ПАВЛОДАР. 27 ОКТЯБРЯ - Жителей Павлодарской области возмутил штраф, выписанный ювенальной полицией родителям 17-летнего студента колледжа. Юношу оштрафовали за 2 месяца пропусков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несколько дней назад в полицию поступило ходатайство от руководства колледжа: один из студентов уже порядка двух месяцев без уважительной причины не посещает занятия. Для рассмотрения всех обстоятельств дела нами был установлен данный студент, а также его мама, которые проживают в Аксу", - пояснила старший инспектор ювенальной полиции Успенского района Дамира Букаева.

По словам матери 17-летнего подростка, мальчик не посещал занятия из-за того, что подрабатывал на территории одного из КХ, где собирал урожай, и ходить на уроки ему было некогда. Кроме того, женщина отметила, что, скорее всего, документы из учебного учреждения они и вовсе заберут, потому что подросток будет присматривать за племянником, сообщает Instagram-паблик tipavlo

За неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего, родительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 10 МРП (почти 30 тыс. тенге).

Между тем пост вызвал шквал негодования у пользователей.

Люди бедствуют. А им штраф? Зачем, ведь можно в положение войти. Лучше помогите!"

А ничего, что, может, трудности в семье? Что ребенок пошёл работать. Почему это не учли представители закона?"

Лучше б под опеку взяли и помогли. Он же не просто так пошёл на заработок".

Непростая ситуация в семье, значит, сильно нуждаются, раз сын пошёл подрабатывать Какой штраф, а помочь нельзя было?" - пишут пользователи

Комментариев от госорганов по данной ситуации пока не поступало.