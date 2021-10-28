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Оштрафовали за пропуски занятий: соцсети возмутил поступок ювенальной полиции

27.10.2021, 14:35 31591
Оштрафовали за пропуски занятий: соцсети возмутил поступок ювенальной полиции
Фото: ru.sputnik.kz
ПАВЛОДАР. 27 ОКТЯБРЯ - Жителей Павлодарской области возмутил штраф, выписанный ювенальной полицией родителям 17-летнего студента колледжа. Юношу оштрафовали за 2 месяца пропусков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Несколько дней назад в полицию поступило ходатайство от руководства колледжа: один из студентов уже порядка двух месяцев без уважительной причины не посещает занятия. Для рассмотрения всех обстоятельств дела нами был установлен данный студент, а также его мама, которые проживают в Аксу", - пояснила старший инспектор ювенальной полиции Успенского района Дамира Букаева.

 
По словам матери 17-летнего подростка, мальчик не посещал занятия из-за того, что подрабатывал на территории одного из КХ, где собирал урожай, и ходить на уроки ему было некогда. Кроме того, женщина отметила, что, скорее всего, документы из учебного учреждения они и вовсе заберут, потому что подросток будет присматривать за племянником, сообщает Instagram-паблик tipavlo
 
За неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего, родительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 10 МРП (почти 30 тыс. тенге). 
 
Между тем пост вызвал шквал негодования у пользователей. 
 

Люди бедствуют. А им штраф? Зачем, ведь можно в положение войти. Лучше помогите!"

 

А ничего, что, может, трудности в семье? Что ребенок пошёл работать. Почему это не учли представители закона?"

 

Лучше б под опеку взяли и помогли. Он же не просто так пошёл на заработок".

 

Непростая ситуация в семье, значит, сильно нуждаются, раз сын пошёл подрабатывать Какой штраф, а помочь нельзя было?" - пишут пользователи 

 
Комментариев от госорганов по данной ситуации пока не поступало. 
 

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В шести областях объявили штормовое предупреждение

27.10.2021, 21:20 34939
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 28 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
Днем 28 октября на западе, севере Костанайской области ожидается ветер западный 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 28 октября в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
Утром и днем 28 октября на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 28-29 октября в центре, на востоке Карагандинской области ожидается туман.
 
28 октября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области сохраняется ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в Казахстане 28-30 октября в ряде регионов ожидается низовая метель. 
 

Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области

27.10.2021, 19:18 57619
Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области стремительными темпами развивается дебатное движение среди учащейся и студенческой молодежи. Ежегодно проводятся дебатные турниры различного масштаба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На днях в Шортандинском районе состоялись дебаты с участием школьников на тему "Тэуелсіздіктін 30 жылындагы жетістіктер", сообщает управление внутренней политики региона.
 
Как рассказали в отделе образования Шортандинского района, дискуссия прошла на базе средней общеобразовательной школы села Бектау с участием членов дебатного клуба "Соз мерген".
 

Сегодняшнее мероприятие проведено с целью повышения уровня знаний, критического мышления, творческой активности учащихся, развития гражданственности и патриотизма школьников. Ребята соревновались в красноречии и говорили о достижениях нашей страны за годы суверенитета. Все участники продемонстрировали хорошие интеллектуальные способности", - рассказал инициатор мероприятия, учитель казахского языка и литературы Ербол Мадениет.

 
В дебатах приняли участие несколько команд учащихся. Победителем стала команда "Жалын".
 
В рамках юбилея Независимости в области проведен ряд дебатных мероприятий среди школьников. Недавно в Кокшетау состоялся дебатный турнир, в котором приняли участие 80 учащихся, представляющих 40 команд из 12 районов, 2 городов и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей. Дебатный турнир проводился по американскому парламентскому формату в казахской и русской лигах.
 
К слову, при школах области действуют 348 дебатных клубов с охватом более 5000 учащихся.
 

Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix

27.10.2021, 18:49 67744
Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Фильм "Завтра море" режиссера Катерины Суворовой - первая казахстанская документальная картина, выходящая на крупнейшей стриминговой платформе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фильм пока доступен только в Европе и США. В странах СНГ зрители смогут увидеть его в ближайшее время.
 
Картина "Завтра море" рассказывает об исчезновении Аральского моря, что является одной из самых антропогенных катастроф в мировой истории. Фильм длится 88 минут. Над сценарием работали Катерина Суворова и Йоханнес Вальстром.
 
Фильм награжден несколькими наградами и был куплен для показа на нескольких международных телеканалах.
 
 

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