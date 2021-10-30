В КазНУ провели семинар о медийной и информационной грамотности

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - 30 октября в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки. Об этом сообщили в РПГ "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь, снег). Восточные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, там ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидается туман, на севере - метель, на севере, северо-западе и в горных районах юго-востока - усиление ветра, на северо-востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, на западе порывы до 25 метров в секунду, ночью на юге, востоке, днем на севере, западе - гололед, метель.

В Акмолинской области на северо-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, гололед, ночью и утром на западе области - туман.

На севере Павлодарской области ожидается гололед, ночью на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем на западе - туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях ночью и утром на западе, севере, центре, северо-западе ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидается туман, в горах Алматинской области - гололед.



