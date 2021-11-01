Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

Фото: pexels

НУР-СУЛТАН. 31 ОКТЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в семи регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", ночью и утром на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области, на севере, ночью и утром ожидается туман. Ночью на севере, в центре, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается туман. На севере Павлодарской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, на юге области 23 метра в секунду. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный, на юго-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром 31 октября в горных районах Туркестанской области ожидается туман.