В Казахстане отключат телеканалы и радио

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Работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей будут проводиться 11 ноября с 03.00 до 17.00.
Во время проведения работ временно приостановят ретрансляции теле- и радиоканалов по всей территории Казахстана.
Плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проводятся ежеквартально. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные плановые профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств", - сообщает пресс-служба АО "Казтелерадио"
В организации принесли извинения за временные неудобства.