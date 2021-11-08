В Казахстане отключат телеканалы и радио

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На севере и в центре Акмолинской и Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области туман.