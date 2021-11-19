Неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами

Фото: УВП города Нур-Султана
По ее словам, неревакцинированных медиков к пациентам не будут допускать, их могут переводить в отделы, где они не соприкасаются с пациентами, например, в отдел статистики.
У нас есть 42-е постановление главного санитарного врача, в котором говорится о том, что для очной работы привлекаются лица вакцинированные или лица, у которых есть стойкий медотвод или же переболевшие в течение последних трех месяцев. Ревакцинацию должны пройти в первую очередь, согласно постановлению, все медицинские сотрудники", - отметила она.
По мнению Султангазиевой, неревакцинированные медсотрудники в случае новой волны инфекции, работая с зараженным пациентом, подвергают риску в первую очередь свое здоровье и свою жизнь.
И поэтому я считаю, что каждый сознательный медицинский сотрудник должен получить ревакцинацию", - подчеркнула она.
В свою очередь, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что неревакцинированные медработники подвергают риску ослабленных больных в своих отделениях, это может привести к внутрибольничным вспышкам коронавирусной инфекции, заключил Бекшин.
Как сообщалось ранее, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.