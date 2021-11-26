Состоялась церемония награждения победителей вокального конкурса "В облаках Шелкового пути"

В детской группе 1 место заняли - Дамиркызы Суламифь, Дамирулы Гафур, 2 место - Елжанкызы Айару, Елжанкызы Айдана, 3 место - Азимжан Бопенай, Кабибол Ердос, Сакира Артем.
Во взрослой группе победителями стали: Султанбаев Алинур (1 место), Абильдина Айгерим, Каманов Ильяс (2 место), Толкынулы Талгар, Тылеугабылов Жансерик, Суйеуова Айдана, Ермагамбетова Айгерим (3 место).
Победителям вручены дипломы и ценные призы от Посольства КНР в РК.
Мы все знаем, что музыка не имеет границ и пределов, она объединяет и сближает всех нас, передает разные ощущения и эмоции. Особенно сейчас, когда в условиях пандемии карантин ограничил наше общение, музыка способна снять стресс, развеять тоску и одиночество и в конце концов поможет справиться с этой злостной заразой", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо.
Он отметил, что этот год в масштабах двустороннего сотрудничества Китая и Казахстана ознаменован двумя важными юбилеями - столетием со дня создания Коммунистической партии Китая и тридцатилетием установления дипломатических отношений между нашими странами. Конкурс "В облаках Шелкового пути" приурочен к этим датам, и поэтому каждый его участник является заслуженной частью памятных политических процессов двух стран.
Наши отношения по праву можно назвать эталоном, так как они не только приносят реальную выгоду народам наших стран, но и способствуют миру и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе. Даже пандемия не повлияла на динамику развития двусторонних отношений во всех областях", - заявил посол.
Господин Чжан Сяо напомнил о быстром росте товарооборота двух стран с увеличением за январь - октябрь на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что этому поспособствовала именно железная дорога.
Чжан Сяо отметил, что проведение Шестого Пленума ЦК Компартии Китая 19-го созыва в год 100-летия партии имеет большое историческое значение.
Хочу вам сказать, что в отличие от многих партий, Компартия Китая всегда почитает историю и придает особое значение обобщению исторического года и использованию его в освоении новых горизонтов, то есть черпает силу из прошлого для покорения новых вершин. Для нас ценен не только успех, нам ценны и просчеты, и ошибки, так как мы прекрасно понимаем, что у нации, не уважающей свою историю, нет будущего. На этом Пленуме ЦК обращается ко всем членам партии с призывом задуматься об одном вопросе: по каким причинам мы были успешны и что должны делать, чтобы оставаться успешными? Это показывает, что Компартия Китая, ведя за собой китайский народ, добилась неимоверных успехов за сто лет и не расслабляется ни на секунду, а устремляется во второе столетие, покончив с абсолютной бедностью в стране и приступая к достижению цели всеобщего благосостояния. А реализация этой цели означает новый исторический рывок, выводящий Китай на принципиально новый уровень", - сказал Чжан Сяо.
По нашему убеждению, демократия - это конкретика, а не блажь, которую можно раздавать впустую, и не красивая ширма, за которой на самом деле скрывается не совсем благовидная сторона, как это часто наблюдается у некоторых громких демократов. Мы считаем, что у каждого народа свои реалии, и демократическая модель каждого народа каждой страны хороша по-своему. Поэтому нужно сотрудничать, заимствовать друг у друга интересное и полезное, а не обвинять и читать свысока высокие морали, а уж тем более нагло вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом защиты так называемых демократических ценностей. Знайте, что позиции Китая и Казахстана по этому вопросу очень близки", - отметил посол.