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Состоялась церемония награждения победителей вокального конкурса "В облаках Шелкового пути"

25.11.2021, 08:43 37126
Состоялась церемония награждения победителей вокального конкурса "В облаках Шелкового пути"
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В онлайн-формате состоялась церемония награждения победителей республиканского вокального конкурса "В облаках Шелкового пути", приуроченного к 30-летию сотрудничества Китая и Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В детской группе 1 место заняли - Дамиркызы Суламифь, Дамирулы Гафур, 2 место - Елжанкызы Айару, Елжанкызы Айдана, 3 место - Азимжан Бопенай, Кабибол Ердос, Сакира Артем.
 
Во взрослой группе победителями стали: Султанбаев Алинур (1 место), Абильдина Айгерим, Каманов Ильяс (2 место), Толкынулы Талгар, Тылеугабылов Жансерик, Суйеуова Айдана, Ермагамбетова Айгерим (3 место).
 
Победителям вручены дипломы и ценные призы от Посольства КНР в РК.
 

Мы все знаем, что музыка не имеет границ и пределов, она объединяет и сближает всех нас, передает разные ощущения и эмоции. Особенно сейчас, когда в условиях пандемии карантин ограничил наше общение, музыка способна снять стресс, развеять тоску и одиночество и в конце концов поможет справиться с этой злостной заразой", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо. 

 
Он отметил, что этот год в масштабах двустороннего сотрудничества Китая и Казахстана ознаменован двумя важными юбилеями - столетием со дня создания Коммунистической партии Китая и тридцатилетием установления дипломатических отношений между нашими странами. Конкурс "В облаках Шелкового пути" приурочен к этим датам, и поэтому каждый его участник является заслуженной частью памятных политических процессов двух стран. 
 

Наши отношения по праву можно назвать эталоном, так как они не только приносят реальную выгоду народам наших стран, но и способствуют миру и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе. Даже пандемия не повлияла на динамику развития двусторонних отношений во всех областях", - заявил посол. 

 
Господин Чжан Сяо напомнил о быстром росте товарооборота двух стран с увеличением за январь - октябрь на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что этому поспособствовала именно железная дорога. 
 
Чжан Сяо отметил, что проведение Шестого Пленума ЦК Компартии Китая 19-го созыва в год 100-летия партии имеет большое историческое значение. 
 

Хочу вам сказать, что в отличие от многих партий, Компартия Китая всегда почитает историю и придает особое значение обобщению исторического года и использованию его в освоении новых горизонтов, то есть черпает силу из прошлого для покорения новых вершин. Для нас ценен не только успех, нам ценны и просчеты, и ошибки, так как мы прекрасно понимаем, что у нации, не уважающей свою историю, нет будущего. На этом Пленуме ЦК обращается ко всем членам партии с призывом задуматься об одном вопросе: по каким причинам мы были успешны и что должны делать, чтобы оставаться успешными? Это показывает, что Компартия Китая, ведя за собой китайский народ, добилась неимоверных успехов за сто лет и не расслабляется ни на секунду, а устремляется во второе столетие, покончив с абсолютной бедностью в стране и приступая к достижению цели всеобщего благосостояния. А реализация этой цели означает новый исторический рывок, выводящий Китай на принципиально новый уровень", - сказал Чжан Сяо. 

 

По нашему убеждению, демократия - это конкретика, а не блажь, которую можно раздавать впустую, и не красивая ширма, за которой на самом деле скрывается не совсем благовидная сторона, как это часто наблюдается у некоторых громких демократов. Мы считаем, что у каждого народа свои реалии, и демократическая модель каждого народа каждой страны хороша по-своему. Поэтому нужно сотрудничать, заимствовать друг у друга интересное и полезное, а не обвинять и читать свысока высокие морали, а уж тем более нагло вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом защиты так называемых демократических ценностей. Знайте, что позиции Китая и Казахстана по этому вопросу очень близки", - отметил посол.

 

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В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается строительство транспортной развязки

26.11.2021, 10:11 22654
Фото: УВП Алматы
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства транспортных развязок, станций метро и продления проспекта Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается возведение транспортной развязки. Ведется подготовка к устройству дорожного покрытия на эстакаде через проспект Рыскулова. Ведется благоустройство прилегающей территории. Протяженность эстакады - 186 метров. Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч автомобилей в сутки, по улице Емцова - до 40 тысяч", - сообщили в акимате. 


Кроме того, аким Алматы ознакомился с ходом пробивки проспекта Абая, где завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района. Предусмотрено по три полосы для движения в каждом направлении. Продолжается возведение 400-метровой эстакады над улиецй Ашимова. Движение на данном участке будет организовано по временной схеме.
 
Аким Алматы Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, состоящего из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Б. Момышулы". Здесь завершается отделка, ведутся электромонтажные работы и установка оборудования.

 
Напомним, линию метрополитена планируют продлить до рынка "Алтын-Орда". Проект по строительству метрополитена изменили, и он уже утвержден. Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель акима Алматы Серик Кусаинов. 

Теперь линия метрополитена пройдет не через поселок Калкаман, а западнее, через новый Наурызбайский район, спустится по улице Алатау. Будут построены дополнительно две станции, последняя станция будет практически на рынке "Алтын Орда", - сказал он. 

 
Кроме того, аким мегаполиса оценил объем работ по реконструкции улично-дорожной сети по линии БРТ по улице Жандосова. Протяженность участка от улицы Сулейменова до реки Б. Алматинка - один километр. Таким образом, будет завершено строительство первого участка линии БРТ протяженностью 8,7 км по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.
 
В ходе объезда Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства школы на 1800 мест в микрорайоне Калкаман-2. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.

 

Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи

26.11.2021, 10:05 17956
Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 26 НОЯБРЯ - Выброшенных на произвол судьбы собак обнаружили волонтеры в Алматинской области. Животных больше сотни. Грязные, больные, голодные и покалеченные, они живут на частной свиноферме в полной антисанитарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Волонтеры обнаружили собачий приют для так называемой "черной" передержки в Алматинской области. В настоящее время там более сотни выброшенных на произвол судьбы животных, сообщает "Первый канал Евразия".
 
Зооволонтер Оксана Запуниди утверждает, что в заведении невыносимые условия, все животные больны.
 

Собаки ужасно голодные, за еду дерутся насмерть. Почти все с признаками чумы… это филиал ада на земле", - рассказывает зоозащитница.

 
По словам волонтеров, неизвестные за деньги брали животных на передержку или забирали из отлова. Дальнейшая их судьба никому не известна. Среди найденных собак есть и домашние. 
 
В полицию активисты пока не обращались.
 

Есть информация, что это российские волонтеры, которые через посредников вывозили толпами собак. Были эти сборы, по ним скидывали информацию. По 30-40 собак вывозилось из отлова неизвестно куда", - сказала Оксана Запуниди.

 
Она пояснила, что животных таким образом вывозят для "черной" передержки и просто бросают на произвол судьбы без какого-либо ухода.
 
Зоозащитники обращаются к неравнодушным с призывом помочь животным, которые все без исключения нуждаются в полноценном приюте и ветеринарной помощи. 
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

26.11.2021, 08:23 53299
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег, в южной части страны - осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. Лишь на западе РК ожидается погода без осадков. Также по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на западе области, в горных, предгорных районах - усиление ветра до 15-20, на горных перевалах 25 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке, в горных области - усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В восточной части, в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге области - туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области -туман. 
 
На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - туман. 
 
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и востоке Алматинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, на севере области - туман.
 
В центре Кызылординской, на севере Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Мангистауской областей - туман.

 

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