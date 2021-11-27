Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи

НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ. - АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что в связи с вводом с ноля часов 12 декабря 2021 года нормативного графика движения поездов на 2021-2022 годы внесены изменения по движению пассажирских поездов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно информации пресс-службы АО "НК "Казакстан темир жолы", продлеваются маршруты следования:
- №37/38, Мангистау - Нур-Султан / Нурлы Жол до станции Семей (Мангистау - Семей);
- №45/46 (вместо №673/674), Павлодар - Нур-Султан 1" до станции Шымкент (Павлодар - Шымкент);
- №613/614, Уральск - Актобе до станции Кульсары (Уральск - Кульсары).
Также сокращается маршрут следования:
- №85/86, Нур-Султан 1 - Сарыагаш до станции Шымкент (Нур-Султан-1 - Шымкент).
Кроме того, в расписании маршрута поезда №86/85, Нур-Султан-1 - Шымкент оптимизированы стоянки на 27 станциях, что позволит сократить время следования состава на 3 часа (21 час вместо 24 часов). Посадка/высадка пассажиров по оптимизированным станциям предусмотрена в маршруте альтернативного поезда №45/46, Павлодар - Шымкент.
Как сообщили в компании, меняется периодичность курсирования:
- №45/46 (вместо 673/674), Павлодар - Шымкент через день вместо ежедневного;
- №353/354, Нур-Султан / Нурлы Жол - Семей через день вместо ежедневного;
- № 613/614, Уральск - Кульсары через день вместо трех раз в неделю;
- №51/52, Алматы-2 - Уральск ежедневно вместо через день.
Изменилось расписание:
- №77/78, "Мангистау-Алматы-2" время отправления со станции Мангистау в 09.05 вместо 22.05 (по времени столицы);
Вводится новый маршрут:
- №111/112 Алматы-2 - Мангистау курсированием через день, сформированный вагонами Тальго;
Также обновлен подвижной состав:
1) №603/604, Нур-Султан / Нурлы Жол - Аркалык вагонами Тальго;
2) №613/614, Уральск - Кульсары вагонами КНР, с системой кондиционирования воздуха;
Изменилась нумерация поездов:
- №373/374 на №73/74, Алматы-2 - Жезказган;
- №321/322 на №88/87, Алматы-2 - Сарыагаш;
- №339/340 на №139/140, Павлодар - Пресногорьковская;
- №673/674 на №45/46, Павлодар - Шымкент;
Отменяется курсирование:
1) №19/20, Нур-Султан / Нурлы Жол - Атырау;
2) №71/72, Алматы-2 - Туркестан;
3) №95/96, Нур-Султан / Нурлы Жол - Уральск;
4) №701/702, "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы Жол".
Ввиду оптимизации маршрутов, будут запускаться разовые поезда на определённые даты в одном направлении:
- №702, "Нур-Султан-Нурлы Жол -Алматы 2" отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 11 декабря в 09.40, прибытием в Алматы-2 11 декабря в 23.45;
- №702, Нур-Султан / Нурлы Жол - Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан / Нурлы Жол 12 декабря в 18.25, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 09.00;
- №85, Сарыагаш - Нур-Султан-1 отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 16.47, прибытием в Нур-Султан-1 13 декабря в 22.35;
- №674, Нур-Султан-1 - Павлодар отправлением со станции Нур-Султан-1 12 декабря в 23.59, прибытием в Павлодар 13 декабря в 08.55;
- №37, Нур-Султан / Нурлы Жол - Мангистау отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 12 декабря в 19.00, прибытием в Мангистау 14 декабря в 17.25;
- №87 (321), Сарыагаш - Алматы-2 отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 18.38, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 13.54;
- №31, Павлодар - Алматы-2 отправлением со станции Павлодар 12 декабря в 19.35, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 21.16.