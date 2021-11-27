Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи

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ТАЛДЫКОРГАН. 26 НОЯБРЯ - Выброшенных на произвол судьбы собак обнаружили волонтеры в Алматинской области. Животных больше сотни. Грязные, больные, голодные и покалеченные, они живут на частной свиноферме в полной антисанитарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Волонтеры обнаружили собачий приют для так называемой "черной" передержки в Алматинской области. В настоящее время там более сотни выброшенных на произвол судьбы животных, сообщает "Первый канал Евразия"

Зооволонтер Оксана Запуниди утверждает, что в заведении невыносимые условия, все животные больны.

Собаки ужасно голодные, за еду дерутся насмерть. Почти все с признаками чумы… это филиал ада на земле", - рассказывает зоозащитница.

По словам волонтеров, неизвестные за деньги брали животных на передержку или забирали из отлова. Дальнейшая их судьба никому не известна. Среди найденных собак есть и домашние.

В полицию активисты пока не обращались.

Есть информация, что это российские волонтеры, которые через посредников вывозили толпами собак. Были эти сборы, по ним скидывали информацию. По 30-40 собак вывозилось из отлова неизвестно куда", - сказала Оксана Запуниди.

Она пояснила, что животных таким образом вывозят для "черной" передержки и просто бросают на произвол судьбы без какого-либо ухода.