В Алматы не будет вводиться запрет на посещение ТРЦ лицам с "синим" статусом в будние дни

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АЛМАТЫ. 3 ДЕКАБРЯ - В Алматы не будет вводиться запрет на посещение ТРЦ лицам с "синим" статусом в Ashyq в будние дни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе Алматы не будет вводиться запрет на посещения лиц с "синим" или "нейтральным" статусом в будние дни в ТРЦ и другие объекты Ashyq", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгабулов.

Он напомнил, что ситуация по коронавирусной инфекции стабилизировалась и город Алматы находится в "зеленной" зоне уже продолжительное время.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в городе Алматы еще 24 жителя с "красным статусом" оштрафованы по 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина.

Сообщается, что алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по "ASHYQ" - ЦОН, ресторан, театры, ЖД вокзал, ТРЦ, рынки, школы, организации образования, гостиницы, салоны красоты и других объектов.

Указанные жители с "красным статусом" не были допущены на объекты, работающие по проекту "ASHYQ".

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Также, напоминаем участникам проекта ASHYQ о необходимости сканирования всех посетителей с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Алматы.

Список жителей Алматы с "красным статусом", нарушившие 14-дневный домашний карантин и привлеченные к штрафу в размере 30 МРП, опубликован на сайте ведомства



