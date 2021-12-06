В Казахстане утвердили перечень спецсредств для военной полиции

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Подобные спецсредства (щиты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и т.д.) применяют при подавлении массовых протестов. Однако в Минобороны объяснили, что им нужны эти средства для других целей.
Определен перечень наименований специальных средств, которыми обеспечиваются подразделения военной полиции, привлекаемые для обеспечения правопорядка в ходе различных мероприятий с участием военнослужащих. Речь идет о военных парадах, международной выставке KADEX, учениях, мероприятиях по перевозке военной техники и боеприпасов и тому подобном", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве добавили, что органы военной полиции Вооруженных сил выполняют задачи по обеспечению правопорядка в армии.
Проект приказа об утверждении перечня спецсредств опубликован на портале "Открытые НПА". Его публичное обсуждение продлится до 21 декабря.
Вот перечень спецсредств:
- Щит противоударный (защитный).
- Наручники металлические.
- Баллон со слезоточивым газом.
- Палка специальная.
- Комплект защитных щитков.
- Оружие нелетального действия (с травматическими патронами).
- Шлемы защитные, противоударные со съемным забралом с системой связи.
- Бронежилет различного уровня защиты.
- Светошумовые гранаты.
- Устройства для принудительной остановки транспортных средств.
- Устройства для вскрытия помещений.
- Электрошоковые устройства.
- Специальные громкоговорящие устройства.
- Служебные собаки.
- Дальнедействующее акустическое устройство.
Под текстом проекта уже появился первый негативный комментарий.
Против данного НПА! Зачем зашей армии все это обмундирование? Армия должна защищать народ вроде? Разве нет? А речь идет об устройстве для вскрытия помещений! Наручники! Зачем? Электрошоковые устройства, устройства для принудительной остановки транспортных средств? Армия должна бороться с внешним врагом, а не с народом! Какой творится беспредел!" - пишет пользователь Марина Серебренникова.