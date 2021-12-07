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Ровесница Независимости из Акмолинской области реализует бизнес-идею по индивидуальному пошиву одежды

06.12.2021, 15:22 107191
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 6 ДЕКАБРЯ - Ровесница Независимости Республики Казахстан из Акмолинской области жительница Астраханского района Айсулу Омiрзак реализует бизнес-идею по индивидуальному пошиву одежды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации управления внутренней политики, Айсулу с детства увлекалась шитьем и вязанием. Постепенно хобби стало профессией девушки: Айсулу стала профессионально шить, реставрировать одежду на заказ, поступившую от друзей, знакомых. 
 

Я всегда хотела реализовать собственную идею по пошиву одежды, получить необходимое образование по ведению бизнеса и, наконец, открыть свое дело. И вот в год своего 30-летия я сумела осуществить задуманное", - сказала девушка.

 
Чтобы реализовать свою мечту, Айсулу обратилась в Астраханский филиал Палаты предпринимателей Акмолинской области. Получив сертификат после обучения по проекту "Бастау Бизнес" и защитив свой бизнес-план по индивидуальному пошиву, реставрации одежды, девушка смогла получить нужный грант в размере 200 МРП и приобрести оборудование. 
 
Выпускница проекта арендовала помещение и сейчас занимается своим любимым делом, в котором особым спросом среди клиентов пользуется вышивка на ткани. Это узоры, надписи и многое другое на любой вкус. 
 

Я очень рада, что моя мечта осуществилась именно в год 30-летнего юбилея Независимости нашей страны. Поздравляю всех казахстанцев с этим праздником. Пусть наш Казахстан развивается, крепнет и процветает", - сказала Айсулу Омірзак.

 

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новости по теме

Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"

07.12.2021, 11:23 74332
Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК" республиканского конкурса "30 жыл - 30 есим", организованного телерадиокорпорацией "Казахстан" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, победителем по результатам народного голосования стал обладатель звания "Казакстаннын Енбек Ері", руководитель агрофирмы "Родина" Иван Сауэр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области, Иван Сауэр прошел все ступени профессионального роста от простого бригадира до главы сельхозпредприятия, превратив село в успешный агрокомплекс.
 

Здесь планомерно развиваются все отрасли сельского хозяйства, позволяющие круглогодично предоставлять работу жителям. Компактные животноводческие комплексы, элитное семеноводческое хозяйство, растениеводство и многое другое. Для развития альтернативных источников энергии в селе был установлен ветрогенератор. Десять лет назад в рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию был построен молочный завод. Молочная продукция агрофирмы пользуется повышенным спросом у потребителей, так как изготовлена только из натурального сырья, безопасна, а богатый ассортимент удовлетворит потребности каждого", - рассказали в пресс-службе УВП.

 
Также отмечается, что благодоаря предпринимателю в селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты.
 

К слову, конкурс проводился в честь празднования 30-летия Независимости. Премию получат казахстанцы, добившиеся успехов в различных сферах и внесшие особый вклад в становление государства", - добавили в ведомстве.

 

Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей

07.12.2021, 10:41 84565
Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей
Фото: drive2.ru
УРАЛЬСК. 7 ДЕКАБРЯ - Чиновники западноказахстанских управления и аппарата акима Уральска отказались от служебных автомобилей в целях экономии бюджетных средств и пересели на такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Западно-Казахстанской области такси Jayiq comfort для государственных служащих региона пока работает в пилотном режиме. Сопровождает проект социально-предпринимательская корпорация Aqjaiyq. Здесь отметили, что на услуги такси 24 управления потратят в год порядка 15 миллионов тенге, пишет издание "Мой город".
 

Сейчас услугами такси пользуются 24 областных управления аппарата акима Уральска. Госучреждения передали 30 автомобилей, все они в хорошем состоянии. Сотрудники с утра ездят на работу, на обед, вечером возвращаются с работы. После 18.30 без служебной необходимости такси на линию не выезжают", - рассказал заместитель председателя правления АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен.

 
В планах инвестора сделать такси доступным не только для государственных служащих, но и горожан.
 
Идею о создании такси комфорт-класса для госслужащих предложил аким ЗКО Гали Искалиев. Он отметил, что при областном акимате имеется автопарк на 47 автомобилей, на каждую машину ежемесячно расходуется порядка 200 тысяч тенге. В эту сумму входят топливо, запчасти и зарплата водителям.
 

В 2020 году в Казахстане ввели трехлетний мораторий на покупку автомобилей и мебели для государственных органов и национальных компаний. Министерство финансов намерено оптимизировать бюджетные расходы. Предварительная экономия составит более 500 миллиардов тенге", - говорится в материале.

 

Детей-инвалидов привязывали к поручням унитазов в Атырау: уголовное дело закрыто

07.12.2021, 09:57 95257
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения, в связи с чем уголовное дело было закрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе этого года в Сети разлетелось шокирующие видео с привязанными к поручням унитаза детьми-инвалидами. Снято оно было в Центре по оказанию специальных социальных услуг №3 в Атырау. На кадрах больные дети привязаны пеленками к поручню унитаза для инвалидов. Тогда видео вызвало у казахстанцев бурю негативных эмоций, напоминает издание "Мой город".
 
Депутаты даже заявили, что проведут специальную проверку, а полицейские начали досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Подозреваемыми проходили две воспитательницы центра.
 
Однако, как выяснилось, уголовное дело было закрыто. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения.
 

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