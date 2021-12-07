Ровесница Независимости из Акмолинской области реализует бизнес-идею по индивидуальному пошиву одежды

КОКШЕТАУ. 6 ДЕКАБРЯ - Ровесница Независимости Республики Казахстан из Акмолинской области жительница Астраханского района Айсулу Омiрзак реализует бизнес-идею по индивидуальному пошиву одежды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации управления внутренней политики, Айсулу с детства увлекалась шитьем и вязанием. Постепенно хобби стало профессией девушки: Айсулу стала профессионально шить, реставрировать одежду на заказ, поступившую от друзей, знакомых.

Я всегда хотела реализовать собственную идею по пошиву одежды, получить необходимое образование по ведению бизнеса и, наконец, открыть свое дело. И вот в год своего 30-летия я сумела осуществить задуманное", - сказала девушка.

Чтобы реализовать свою мечту, Айсулу обратилась в Астраханский филиал Палаты предпринимателей Акмолинской области. Получив сертификат после обучения по проекту "Бастау Бизнес" и защитив свой бизнес-план по индивидуальному пошиву, реставрации одежды, девушка смогла получить нужный грант в размере 200 МРП и приобрести оборудование.

Выпускница проекта арендовала помещение и сейчас занимается своим любимым делом, в котором особым спросом среди клиентов пользуется вышивка на ткани. Это узоры, надписи и многое другое на любой вкус.

Я очень рада, что моя мечта осуществилась именно в год 30-летнего юбилея Независимости нашей страны. Поздравляю всех казахстанцев с этим праздником. Пусть наш Казахстан развивается, крепнет и процветает", - сказала Айсулу Омірзак.