Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане

Фото: Акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В День независимости в жилом массиве Пригородный открылась первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации официального сайта акимата столицы, в крытом теплом помещении площадью 7 тыс. квадратных метров представлена продукция товаропроизводителей столицы, а также регионов страны по ценам ниже рыночных.

В течение всех выходных дней с 8 утра до 5 часов вечера горожане смогут приобрести на ярмарке продукцию товаропроизводителей Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также столичных аграрий.

Как сообщили в акимате, цены на ярмарке лояльные: говядину здесь продают за 2 тыс. тенге за килограмм, конину - 2200 тенге за килограмм, казы, жая - 2500 тенге за килограмм.

На ярмарке реализована вся линейка продовольственной продукции: молочная, бакалейная, колбасная, мука, свежая рыба. Ярмарка проводится при соблюдении санитарных норм. Посетители и участники должны носить маски, не игнорировать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию.

В дальнейшем ярмарка будет проходить на еженедельной основе каждые субботу и воскресенье по адресу: жилой массив Пригородный, улица Арнасай, здание 109.