Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане

Фото: Акимат Нур-Султана
Как сообщает официальный сайт акимата города, в канун 30-летия Независимости завершается история самого крупного долгостроя ЖК "Шыгыс".
Многоквартирный жилой комплекс состоит из нескольких очередей, где сконцентрировано самое большое количество дольщиков - около 2,5 тыс. семей. На первой очереди ЖК "Шыгыс" строительство завершено и порядка 800 дольщиков уже живут в своих квартирах, ведется процесс оформления документов. Всего в текущем году будет завершено строительство 57 домов-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков", - сообщили в акимате.
На сегодняшний день еще 1047 дольщикам ЖК "Шыгыс" 2-й и 3-й очередей выдаются ключи для проведения ремонтных работ.
Вопросы оставшихся 1058 дольщиков ЖК "Шыгыс" 4-й и 5-й очередей планируется решить в рамках заключенного соглашения с банком второго уровня и инвестором по проекту "Переселения". Так, дольщики 4-й, 5-й очередей и 2Б ЖК "Шыгыс", а также ЖК "Жагалау-4" = полигон 1, полигон 2 - будут переселены в готовый объект ЖК "Шыгыс", 3А и 3Б, проинформировали в акимате.
В 2019-2020 годах было достроено и введено в эксплуатацию 33 многоквартирных жилых комплекса. Более 5 тыс. семей-дольщиков обрели долгожданные квартиры. В 2022-2023 годах планируется завершение оставшихся домов-долгостроев. По каждому объекту долгостроя имеется пошаговый план мероприятий.