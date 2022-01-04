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Житель Павлодарской области спас тонущую косулю

03.01.2022, 11:49 27671
Житель Павлодарской области спас тонущую косулю
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 3 ЯНВАРЯ - Как рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов, плывущую по Иртышу косулю заметили лесники во время патрулирования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спасенным оказался самец, представитель молодняка - сеголетка, рожденная в прошлом году, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Вообще косули неплохо умеют плавать, но подняться самостоятельно на лед, проплыв по ледяной воде, у животного не получилось. Поэтому, хорошо, что увидели утонула бы без помощи. Лесники попросили помощи у фермера из села Черноярка Юрия. Мужчина помог верёвками и арканом. Юра накинул удачно на шею аркан, так и вытащили косулю на берег, дали немного прийти в себя, затем отпустили", - рассказал Аждар Жусупов.

 
Свою фамилию спаситель по имени Юрий просил не называть. Известно только, что фермер выращивает в Черноярке морковь и картофель для города уже более 20 лет.
 
За прошедший год в регионе лесники и местные жители спасли двух енотовидных собак, пять лебедей, двух соколов-балабанов, семь ястребов-пустельг, 11 сов разных видов. Также лесникам с помощью местных жителей удалось выручить из беды синицу, щурку и разных диких уток.
 
 

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В двенадцати областях объявили штормовое предупреждение

03.01.2022, 20:33 9496
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 января на северо-западе Актюбинской области ожидается туман, низовая метель. Ветер южный, днем на западе области порывы 18 метров в секунду.
 
4 января на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днем на востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 4 января ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4 января в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 4 января временами ожидается туман. 
 
4 января на юге и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на юге области 15-20 метров в секунду.
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днём на юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 января на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 января на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. На севере, ночью на западе, днем на востоке области ожидается гололед.
 
4 января на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, в центре и на востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
4 января на западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 января на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 января на севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью и утром в центре области гололед. 
 
Ночью 4 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" засняли снежного барса

03.01.2022, 20:11 12171
Фото: facebook.com/s.dildakhmet
ТАЛДЫКОРГАН. 3 ЯНВАРЯ - Экоактивист Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook опубликовал фото и видео снежного барса, снятые местными жителями близ национального парка "Алтын-Эмель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня получил отличную новость. Вблизи национального парка "Алтын-Эмель" гулял снежный барс. В прошлом году на территории нацпарка котики попали несколько раз на фотоловушку. Местные жители сегодня сняли на камеру смартфона и сообщили об этом инспекторам нацпарка и природоохранным учреждениям. В Монголии в степи можно часто встретить снежных барсов. Это нормальное явление. Они в поисках пищи могут мигрировать очень далеко. Обычно эти звери охотятся на архаров, козлов и др. копытных. Местные жители молодцы! Но есть один но. В прошлом году Минэкологии передал земельные участки нацпарка в долгосрочную аренду. А там обитают куланы, джейраны и снежные барсы", - написал Сакен Дилдахмет.

 
 
Ранее сообщалось, что в Жонгар-Алатауском нацпарке обитает около 20 снежных барсов.
 
Ученые Казахстана при поддержке ООН готовятся применить метод искусственного оплодотворения для увеличения популяции снежного барса.
 

В ЗКО жители 20 поселков остаются без электричества

03.01.2022, 17:52 17596
УРАЛЬСК. 3 ЯНВАРЯ - На 3 января без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в восьми районах области, а это порядка 2219 абонентов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", электричество отсутствует в следующих населённых пунктах:
 
- район Байтерек, поселки Чесноково - 20 абонентов, Приуральный - 172 абонента, Аккайнар - 15 абонентов и Карпово - 27 абонентов;
 
- Теректинский район, поселки Дуана - 30 абонентов и Донецк 44 абонента;
 
- Таскалинский район, поселки Родник - 136 абонентов, Белугино - 123 абонента, Джемчин - 120 абонентов, Кузнецово - 61 абонент, Красненький - 50 абонентов;
 
- Каратобинский район, поселки Кособа - 15 абонентов, Косколь и Егиндыкуль - 556 абонентов, Шалгын - 59 абонентов;
 
- Жанибекский район, поселок Камысты - 309 абонентов;
 
- Сырымский район, поселок Жамбыл - 47 абонентов;
 
- Шынгырлауский район, поселки Алмазный и Сегизсай - 190 абонентов;
 
- Жангалинский район, поселок Кыркопа - 245 абонентов.
 
Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами ТОО "ЗапКазРЭК", а это 60 работников и 15 единиц техники.
 
В конце декабря 2021 года стало известно, что Казахстан будет импортировать электроэнергию из России еще ближайшие 5 лет. В 2022 году планируется импортировать до 1000 мегаватт электроэнергии из России. В Минэнерго отметили, что энергетическая отрасль достаточно инерционная, то есть строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет, и в этой связи 4-5 лет мы будем импортировать электроэнергию.
 

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

03.01.2022, 16:31 20651
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 4-6 января, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу синоптиков, с 4 января, серия ныряющих циклонов с большими запасами тепла и влаги, будут оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха. 
 
Однако в тыл циклону смещается холодный западный антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны. 
 
На северо-западе, севере, центре страны столбики термометров ночью опустятся до 20-25, местами 30 мороза.
 

В 11 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

02.01.2022, 20:02 54191
В 11 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Днем 3 января на западе, юге Акмолинской области ожидается туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 3 января на западе, северо-западе Актюбинской области ожидаются низовая метель.
 
3-7 января на севере, юге и востоке Алматинской области ожидается туман. 3-4 января в районе Алакольских озер ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 метров в секунду и более.
 
3 января на западе, севере Атырауской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере порывы 15-20 метров в секунду.
 
3-5 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду. В Таразе 3-5 января ожидается туман, 5 января - гололед.
 
Ночью 3 января на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 3 января ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
3 января на юге Карагандинской области ожидается туман, гололед. В Жезказгане 3 января ожидается туман, днем гололед.
 
3 января на западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель. Днем на юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днем 3 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 метров в секунду.
 
3 января на севере Кызылординской области ожидаются гололед, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
 
Днем 3 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На западе, севере области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 3 января на севере Туркестанской области ожидается туман.
 

Жители Жанаозеня требуют снижения цены на автогаз

02.01.2022, 16:19 66656
Жители Жанаозеня требуют снижения цены на автогаз
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 2 ЯНВАРЯ - Жители Мангистауской области не согласны с ценовой политикой местных властей в связи с резким скачком цен на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Митинги, по сообщениям читателей издания "Лада", проходят в Жанаозене, селах Акшукур и Курык.
 
В управлении внутренней политики акимата Мангистауской области сообщили, что 2 января в 11.00 около здания загса в Жанаозене собрались автовладельцы по вопросу снижения цены на сжиженный газ. С собравшимися провели разъяснительную беседу исполняющий обязанности акима города Галым Байжанов, заместитель акима города Жанабай Аймагамбетов, также представители правоохранительных органов.
 
Чиновники расписали состояние дел по реализации сжиженного газа и разъяснили закона РК "Об организации мирных собраний", в частности, о том, что их действия незаконны, так как необходимо уведомлять местный исполнительный орган за пять рабочих дней до проведения собрания. 
 
Представители городского акимата предложили собравшимся изложить свои требования в письменном виде.





 

В Западно-Казахстанской области из-за непогоды перекрыли трассу

02.01.2022, 12:00 77251
В Западно-Казахстанской области из-за непогоды перекрыли трассу
Фото: pexels
УРАЛЬСК. 2 ЯНВАРЯ - В Западно-Казахстанской области из-за метели закрыт участок трассы Самара - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В региональном филиале АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с непогодой закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги между поселками Подстепное и Жымпиты.
 
На участке метель, видимость ограничена. 1 января на этой трассе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе беременная женщина.
 
Кроме того, в "Казавтожол" сообщили о закрытии движения для всех видов автотранспорта еще нескольких участков дорог в ЗКО:
 
Самара - Шымкент: от Уральска до граница РФ;
 
Самара - Шымкент, от поселка Подстепное до границы Актюбинской области;
 
Уральск - Таскала - граница РФ;
 
Атырау - Уральск, от Уральска до границы Атырауской области;
 
Подстепное - Федоровка - граница РФ.
 

Синоптики рассказали о погоде на 2 января в Казахстане

02.01.2022, 09:25 77171
Синоптики рассказали о погоде на 2 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Прогноз погоды на воскресенье, 2 января, по всей территории Казахстана представили на сайте РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 6-8 тепла.
 
В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 10-12 тепла.
 
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 2-4 тепла.
 
В Актобе облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 2-4 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман.
 
В Атырау переменная облачность, днем дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололед.
 
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 6-8 мороза.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидается туман.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 9-11 мороза.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 3-5 тепла. По области ожидается туман.
 
В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 6-8 тепла.
 
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 8-10 тепла. По области ожидается туман.
 
В Уральске переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса. По области ожидаются гололед, туман.
 
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 

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