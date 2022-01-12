АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Какие ТРЦ в Алматы заработают с 12 января, рассказали в акимате города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Сегодня работу возобновили "Глобус", "Спутник", "Гранд парк", "Ритц палас", "Алматы молл", Алма-Ата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завтра откроются "Мега Алма-Ата", "Мега Парк", АДК, "Достык плаза", "Атакент молл", "Март". Предварительно подтверждают открытие Silkway city и "Алатау". Послезавтра планирует открытие ТРЦ "Форум", 19 января - "Есентай молл".
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Какие ТРЦ заработали в Алматы
11.01.2022, 14:40 21001
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Какие ТРЦ в Алматы заработают с 12 января, рассказали в акимате города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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Прибывающих в аэропорт Нур-Султана туристов доставят в Алматы железнодорожным транспортом
12.01.2022, 17:23 4876
Фото: КТЖ
Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом. В связи с этим АО "НК "КТЖ" совместно с акиматом города Нур-Султана организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами. Билетные кассы на вокзалах будут работать круглосуточно", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Сообщается, что по мере предоставления информации уполномоченным органом о прибытии туристов будет организована отправка пассажиров из Нур-Султана.
В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда имеются в наличии ж/д билеты. Дефицита проездных документов (билетов) на поезда, выезжающих из Нур-Султана, нет. Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения "Билеты КТЖ" и Кaspi.kz", - отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительный поезд №219/220 сообщением Алматы-2 - Нур-Султан-1.
Состав отправится из Алматы-2 сегодня, 12 января 2022 года в 22.25, и прибудет в Нур-Султан 13 января в 19.55. Завтра этот же поезд отправится обратно из столицы в 23.43", - сообщили в АО "НК "Казакстан темір жолы".
Ранее сообщалось, что Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января.
Казахтелеком заявил о скидках 50% для абонентов
12.01.2022, 16:05 11046
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - "Казахтелеком" объявил беспрецедентные меры, связанные с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу компании.
Как заявил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, все клиенты розничного сегмента получат скидку 50% за январь.
Мы не могли остаться в стороне от произошедших в стране трагических событий, разработав целый комплекс мер поддержки своих клиентов. Понимая всю ответственность перед нашими абонентами, топ-менеджмент компании принял беспрецедентное решение по предоставлению абонентам-физическим лицам скидки в размере 50% к ежемесячным платежам за январь текущего года на услуги", - подчеркнул Есекеев.
Скорректированную сумму компания выставит в феврале, так как работает по режиму post paid (начисления обычно производятся до 25 числа, следующего за расчетным месяцем). Данный пункт прописан в публичном договоре компании со своими клиентами.
Также компания предоставила всем абонентам до 31 января текущего года безлимитные междугородные звонки и 1000 минут на номера мобильных операторов связи республики с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты.
Кроме того, специалисты "Казахтелеком" внедрили ряд технических решений на портале для бизнеса ISMET.kz, который позволил пользоваться сервисом без доступа в интернет. Отечественные предприниматели могут в обычном режиме проводить все необходимые операции, а также временно приостановить или отсрочить платежи за услуги связи, оформив заявки через портал ISMET.kz. Для субъектов МСБ на портале доступен онлайн-сервис для подачи заявок на подключение и устранение неполадок услуг связи от телеком-оператора.
Понимаем, что введенный режим ЧП и последовавший за ним комендантский час в стране заставил всех казахстанцев оставаться дома. Чтобы как-то разнообразить досуг не только взрослых, но и детей в четырех стенах, я как отец это хорошо понимаю, мы озадачили своих специалистов в кратчайшие сроки разработать решение по обеспечению доступа к мультимедийным продуктам без интернета, и нам это удалось сделать через услугу TV+", - отметил Есекеев.
ЕНПФ: Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области
12.01.2022, 15:50 9356
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЕНПФ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
АО "ЕНПФ" уведомляет своих вкладчиков и получателей о том, что с 12 января 2022 года возобновляется очный режим обслуживания в отделении филиала в городе Алматы по адресу улица Шевченко, 80, а также прилегающих к Алматы центрах обслуживания в городах Есик, Капшагай, Каскелен, Отеген батыр, Талгар и в селе Узынагаш", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Отмечается, что с учетом общей стабилизации обстановки в регионе к очному режиму обслуживания приступили офисы обслуживания в Кызылординской области.
Принимая во внимание введенный режим чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан очный режим обслуживания вкладчиков/ получателей, а также работа call-центра Фонда в период до 19 января 2022 года включительно будет осуществляться с 09.00 до 16.00", - говорится в сообщении.
Услуги ЕНПФ в режиме онлайн доступны в зависимости от регионального подключения к интернету. Все внутренние ресурсы и инфраструктура ЕНПФ для обеспечения сохранности, безопасности и бесперебойного учета пенсионных накоплений функционируют в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что СпецЦОНы Казахстана возобновили работу.
Разрушенные во время беспорядков гособъекты планируют восстановить до 20 февраля
12.01.2022, 12:41 18671
Фото: facebook Сергей Алексеенок
Глава МИИР, ссылаясь на оперативные данные акиматов, сообщил, что в стране повреждено 53 государственных объекта в восьми регионах и 151 объект малого и среднего предпринимательства.
Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно", - отметил Ускенбаев на заседании правительства.
Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий, установлены конкретные сроки по восстановлению объектов.
Составляются дефектные акты, проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию", - отметил министр.
Завершить ремонтно-восстановительные работы по государственным объектам планируется до 20 февраля.
Глава МИИР также сообщил, что по функционированию транспортной сферы во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены, рассказали в пресс-службе правительства.
По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется", — отметил Ускенбаев.
По его словам, из 20 аэропортов страны 18 функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана. При этом аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов.
По развитию обрабатывающей промышленности до 2025 года регионами планируется запустить 429 проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму 12,2 трлн тенге с созданием 93 тысяч новых постоянных рабочих мест", — доложил министр.
Проекты, по его словам, будут реализовываться согласно региональной специализации.
Совокупный объем производства за 2022-2025 годы по проектам составит порядка 4 трлн тенге, совокупный экспорт – $2,4 млрд.
До 2025 года планируется запустить свыше 119 проектов импортозамещения на общую сумму более 2,7 трлн тенге, что позволит сократить импорт продукции обрабатывающей промышленности на 15% к 2025 году.
Также министерством ведется работа по углублению локализации выпускаемой продукции. Предлагается рассмотреть механизм финансирования ключевых проектов через кредитование под 6%. По дополнительной нагрузке и льготам для ГМК, по словам министра, ежегодно будут формироваться иные отчисления, которые пополнят бюджет государства.
Взамен добровольных отчислений в виде льгот будут предоставляться месторождения для дальнейшей разработки и выпуска металлов", - доложил Ускенбаев.
В целях снижения зависимости от ввозимых изделий из алюминия, меди из-за рубежа в законе "О промышленной политике" предусмотрена компетенция министерства по разработке и утверждению правил обеспечения сырьем отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, что позволит стимулировать предприятия к выпуску готовых изделий.
Напомним, по состоянию на 12 января размер ущерба бизнесу от беспорядков достиг 103,7 млрд тенге.
Об использовании средств фонда "Народу Казахстана" рассказала глава Минздрава
12.01.2022, 10:00 23671
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала, на что будут использованы деньги социального фонда "Народу Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы Минздрава, сфера деятельности фонда будет охватывать различные стороны социальной и культурной деятельности, такие как здравоохранение, образование, спорт, культура, социальная инфраструктура, восстановление последствий погромов и поддержка семей погибших военнослужащих.
Он отметила, что финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Для помощи привлекут международные благотворительные организации, обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центр учета ставок и других монополистов, а также регулярные отчисления в фонд со стороны субъектов крупного бизнеса.
Предлагается создание рабочей группы при правительстве с участием представителей гражданского общества для определения общественного объединения, которое выступит в качестве учредителя фонда, а также выработки механизмов реализации. Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств фонда", - сказала Гиният на заседании правительства.
СпецЦОНы Казахстана возобновили работу
12.01.2022, 08:23 28651
Фото: con-rk.kz
Пока закрыты спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
По информации ведомства, график работы автоЦОНов - с 9.00 до 18.00 (понедельник - пятница).
Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах", - сказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.
Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности - держать социальную дистанцию и носить маски, добавили в пресс-службе.
Напомним, 10 января ЦОНы заработали почти во всех регионах страны, 11 января возобновили работу ЦОНы Алматы.
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
11.01.2022, 21:03 53256
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12-14 января на юге и севере Алматинской области ожидается туман. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
12 января на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области ожидается туман.
12 января на севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман.
12 января на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
12 января на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.
Спасатели Шымкента помогли бегемоту
11.01.2022, 20:45 56306
Фото: pexels.com
Из-за отросших нижних клыков возникла серьезная проблема с приемом пищи, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасатели оперативно-спасательного отряда, с разрешения руководства зоопарка, с помощью альпинисткого снаряжения растянули челюсть животного. Применив гидравлический резак, отрезали отросшие клыки, которые мешали бегемоту. Теперь гиппопотаму весом 3,5 тонны предстоит пройти курс длительного лечения.
Напомним, что руководство зоопарка с аналогичной просьбой обращалось и в 2019 году. Гиппопотаму по кличке Турсун также удаляли вросшие в ноздрю нижние клыки.
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