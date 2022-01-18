В Алматы посмертно наградили подполковника Сандибека Хаирова

Сандибек Галимуллинович прошел все ступени офицерской службы, его служебная деятельность была насыщенной и яркой. Он не искал легких путей, посвятив свою жизнь до последней секунды исполнению воинского долга. Он навсегда останется в памяти и в сердцах всех своих сослуживцев, друзей и близких, примером для будущих поколений защитников Отечества", - сказал Койбаков.
Память офицера почтили минутой молчания командование десантно-штурмовых войск и военнослужащие воинской части.
Сандибек Хаиров окончил Военный институт сухопутных войск и Национальный университет обороны. В Вооруженных Силах прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады.
Хаиров успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. У него остались супруга и двое детей.
13 января в Алматы простились с погибшим офицером.
Ранее сообщалось, что в Казахстане во время беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур. Среди них 16 сотрудников полиции. Ранены более 1300 охранников и военнослужащих Нацгвардии и Минобороны, а также сотрудники специальных органов.