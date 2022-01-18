НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ – Представители Министерства образования и науки на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказали, как будут обучаться школьники и студенты в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам председателя комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмиры Каримовой, в связи с эпидемиологической ситуацией учебная четверть началась в разных форматах. В трех городах страны - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте - дети переведены на дистанционное обучение. В случае улучшения эпидситуации, санврачами может быть принято решение о переводе на офлайн обучение.

Городские школы с контингентом более 600 учеников работают в формате дистанционного обучения. При этом по решению администрации школы в 1-2 классах - штатный формат обучения, а в 3-5 классах - дежурные. Городские школы вместимостью до 600 учащихся и все сельские школы работают в штатном формате… Количество учащихся в стране, обучающихся в штатном формате, превышает 2 млн человек, обучающихся дистанционно - около 1,5 млн. То есть, 60% обучаются в штатном формате, 40% - дистанционно", - сказала Гульмира Каримова.





По ее словам, четверть продлится до 18 марта.

Спикер сообщила, что обучение и воспитание в детских садах проводится в штатном формате.

Кроме того, обучение во внешкольных организациях организуется в штатном режиме при индивидуальных или групповых занятиях – до 10 человек.

У нас специальные организации – кабинеты коррекции, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями. Они также будут работать в штатном режиме, работа здесь будет организована индивидуальн, в группах не более 8 человек. По республике таких учащихся более 160 тысяч", - сказала председатель комитета.

По информации руководителя управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Марал Рахимжановой, штамм Омикрон среди детей пока не выявлен. На 16 января зарегистрировано 685 детей, инфицированных КВИ, из них трое - студенты вузов, 19 учатся в колледжах. Дети, получившие вакцину полностью, на основании решения МВК могут обучаться в офлайн режиме.

Как сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, весенний семестр для студентов стартует 24 января.

По его информации, вузы могут использовать каскадный метод, то есть для минимизации скопления студентов начало обучения может быть организовано поэтапно с 24 января по 6 февраля в зависимости от курса обучения/направления подготовки. По решению вуза образовательный процесс может быть полностью организован в традиционном либо в смешанном формате, то есть, лекции онлайн, а практические и семинарские/лабораторные занятия офлайн.

Практика обучающихся также будет проводиться на базе практик в офлайн режиме. Для соблюдения требований СЭР при входе на территорию вуза, в учебные корпуса, библиотеки и общежития требуется проверка статуса через приложение Ashyq. Требование ПЦР-теста у студентов не допускается. Обеспечивается масочный режим. Вузы заблаговременно обеспечат распределение и заселение иногородних студентов в дома студентов/общежития. На сегодня в общежитиях проживают более 5 тыс. студентов", - сказал он