Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

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НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Адвокат Джохар Утебеков разъяснил, что изымать телефон у граждан имеет право только следователь и только с санкции суда, а в Министерстве внутренних дел РК сообщили об исключительных мерах во время режима ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, что Утебеков отметил , что Конституция защищает "тайну вашей частной жизни, переписки, телефонных переговоров и банковских вкладов". По его словам, "закон о ЧП позволяет полицейским досматривать людей в ЧП. При этом они должны действовать в пределах соответствующих обстоятельств".

Очевидно, что при этом ЧП полицейские могут искать у вас только оружие и краденое. Отбирать и рассматривать ваш телефон - нет", - подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что изымать телефон во время ЧП, как и в мирное время, имеет право только следователь "и только с санкции суда".

Универсальный совет. Если полицейские нарушают ваши права, звоните "102" и ищите их начальство. Доберетесь до компьютера - подайте жалобу в прокуратуру", - добавил правозащитник.

Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел рассказали об исключительных случаях, при которых изъятие сотового телефона возможно.

При наличии зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования сообщении о совершенном уголовном правонарушении и сведений, дающих основание полагать, что предмет, содержащий охраняемые законом сведения, может иметь отношение к расследуемому уголовному делу, на основании санкционированного следственным судом постановления либо согласия владельца имущества сотрудники правоохранительных органов имеют право на проведение выемки и осмотра", - сообщили в МВД РК.

То есть, если сотрудник полиции опасается, что информация, необходимая следствию, может быть утрачена, повреждена или использована в преступных целях, он имеет право изъять телефон без санкции суда, по постановлению лица, которое проводит досудебное расследование, с последующим направлением материалов следственному судье в течении суток, сообщает Информбюро

Однако, если изъятие телефона признают незаконным, то обнаруженная в нём информация не может использоваться в качестве доказательств по делу, информирует источник.

Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях сообщалось о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов. По этому поводу МВД официально заявило , что проверка, а также осмотр содержимого сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена.

Министр внутренних дел наряду с иными вопросами обеспечения правопорядка в стране, руководителям служб и территориальных подразделений указал на строгое соблюдение конституционных прав граждан, недопущение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования. Департаменту собственной безопасности МВД было поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.