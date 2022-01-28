Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в четверг
27.01.2022, 08:41 43866
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - На западе, востоке и севере Казахстана с прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На северо-западе страны - низовая метель, на востоке - усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-западе Казахстана местами гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
На северо-востоке Мангистаускойобласти ожидается туман, днем на западе и севере гололед.
На юге Костанайской области ожидается туман, днем на западе и севере низовая метель.
На западе, севере Восточно-Казахстанскойобласти ожидается низовая метель, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, востоке Атырауской, на востоке Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской областей ожидается туман.
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
28.01.2022, 08:31 4176
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В большинстве регионов Казахстана 28 января атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части РК пройдут осадки, днем в горных районах юга - сильные (дождь, снег). Ожидаются усиление ветра, метель, гололед.
Только в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - отмечают синоптики.
На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере - туман, на западе и востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе и севере Костанайской области ожидается низовая метель, на юге - туман.
Ночью на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; утром и днем на западе, севере, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду, во второй половине дня - гололед, метель.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на северо-востоке усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секнуду; днем на юго-западе и в горных районах гололед.
На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, севере Западно-Казахстанской, севере, востоке и в центре Атырауской, на северо-востоке Актюбинской, западе Северо-Казахстанской, юге Павлодарской, севере и юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Алматинской и западе Акмолинской областей ожидается туман.
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 января на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман.
28 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
28 января в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью на юге, западе области и в горных, предгорных районах сохраняется туман. Ветер юго-западный на западе, севере области и в горных и предгорных районах днем 15-20, порывы 23 метра в секунду.
В Шымкенте ночью 28 января сохраняется туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.
28 января во второй половине дня на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре области гололед, метель. На севере и в центре области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 метров в секунду.
28 января на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке области 15-20 метров в секунду.
28 января на западе, юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
28-29 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 28-29 января гололед. 28-29 января ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 29 января порывы 23-28 метров в секунду.
Бюджет Алматы пересмотрят для помощи пострадавшим от беспорядков
27.01.2022, 19:22 21351
АЛМАТЫ. 27 ЯНВАРЯ - Вопрос корректировки городского бюджета c целью помощи пострадавшим во время беспорядков жителям города рассмотрели на внеочередной 14-й сессии маслихата Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города, административных и силовых структур, также в целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора маслихатом по инициативе акимата произведены уточнения в бюджете Алматы", - сообщили в городском акимате.
В ведомстве уточнили, что корректировка проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на сумму 30 млрд тенге.
Средства будут перенаправлены на следующие расходы:
Возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков - 5 млрд тенге,
Субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на 3 месяца) - 1,5 млрд тенге,
Также в рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тыс. человек, на это из бюджета будет выделено 3.3 млрд тенге,
На внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6.3 млрд тенге,
На укрепление материально-технического оснащения сотрудников правоохранительных органов - 2,2 млрд тенге.
Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально-значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города", - подчеркнули в акимате.
В МИИР РК рассказали, как будут решать проблемы хаотичной застройки городов
27.01.2022, 14:15 35056
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
По его словам, устойчивый рост городов требует новых подходов к формированию городского пространства, четкого соблюдения градостроительных регламентов. Но в данный момент города в Казахстане застраиваются хаотично, без учета перспектив их развития и мнений общественности.
К примеру, жители Алматы жалуются на дома-муравейники, жители столицы - на плотную застройку без создания пространств для отдыха и потребности в социальных объектах. Сейчас очень важно проводить городские изменения с учетом мнений урабанистов и горожан. Мы хотим сделать акцент на диалоге между населением и государством, чтобы каждый гражданин мог принять участие в развитии своего города. Именно для этого, совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускаем портал голосования "Берекелi бастама", - подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития.
На портале каждый неравнодушный житель города может дать предложения по улучшению инфраструктуры. Все проекты с научной стороны изучат урбанисты, после чего лучшие будут опубликованы на портале для голосования. По его итогам будут определяться приоритеты для финансирования и скорейшей реализации, пояснил Ускенбаев.
Кроме того, в ходе круглого стола глава МИИР РК представил проект стандартов качественного планирования территории городов.
По его словам, новые стандарты станут простым и понятным эталоном проектирования и внедрения компактной застройки, формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктур.
Текущие реалии диктуют новые условия, уже сегодня необходимо трансформировать системы градостроительного планирования, развития новых урбанистических подходов с учетом передового международного опыта. Главой государства в послании 2021 года уже обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. Для этих целей мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны", - сказал министр.
Ускенбаев также отметил, что министерство совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана уже начало работу по трансформации городских пространств городов Актау и Атырау.
Как сообщалось ранее, жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
В частности, напомним, жители Алмалинского района Алматы, проживающие на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би, возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.
Также сообщалось, что жители одного из домов, расположенных по улице Короленко Бостандыкского района в Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.
Напомним также, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района и всего города.
Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат этажность новостроек.
Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в Казахстане
27.01.2022, 13:16 36926
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработало механизм выплат за аренду частного жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Очередникам предлагается выплачивать 50% размера аренды жилья в частном жилом фонде. Принцип адресной жилищной помощи: 50% выплачивает государство, оставшиеся 50% - получатель", - говорится в сообщении МИИР РК.
Отмечается, что выплаты за аренду жилья из частного жилищного фонда предлагается распространить на очередников местных исполнительных органов (МИО) с доходом ниже одного прожиточного минимума. Таких граждан на сегодняшний день - 70 тыс.
Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети с инвалидностью и оставшиеся без попечения родителей. Именно этим категориям предлагается назначать половину стоимости арендного жилья. Оператором предлагается определить Отбасы банк", - проинформировали в ведомстве.
Для заявителей будут действовать основные требования:
1) гражданство Республики Казахстан;
2) наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год включительно;
3) подтверждение постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с законом "О жилищных отношениях";
4) наличие договора, заключенного между собственником жилья и арендополучателем, зарегистрированного в правовом кадастре.
Из-за тумана в трех областях объявили штормовое предупреждение
26.01.2022, 21:15 58491
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Актюбинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27-29 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 28-29 января гололед. 28-29 января ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 29 января порывы 23-28 метров в секунду.
27 января на востоке Актюбинской области ожидается туман.
27 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман.
В Шымкенте 27 января ночью и утром сохраняется туман.
В Алматы в одном из микрорайонов отключат холодную воду
26.01.2022, 19:18 62031
АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ -28 января с 8.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Аксай-4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ГКП "Алматы су", временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к системе водоснабжения.
Более 42 млрд тенге поступило в фонд "Казакстан халкына"
26.01.2022, 18:32 61671
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Более 42 млрд тенге поступило в общественный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), передает KAZAKHSTAN TODAY.
За период с 16 по 25 января 2022 года (включительно) в общественный фонд поступило 39.1 млн тенге от 65 703 казахстанцев. От 130 юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 42.1 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Фонда.
Значительный вклад в благотворительность за период 20-25 января через Фонд "Казакстан халкына" сделан:
ТОО "KAZ MINERALS AKTOGAY (КАЗ МИНЕРАЛЗ АКТОГАЙ)" - 6.2 млрд тенге;
ТОО "KAZ MINERALS BOZSHAKOL (КАЗ МИНЕРАЛЗ БОЗШАКОЛЬ)" - 6.2 млрд тенге;
ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)" - 5 млрд тенге;
ТОО "Востокцветмет" - 3.1 млрд тенге;
НО "Частный благотворительный фонд "САБИ" - 1 млрд тенге;
ТОО "Моторная компания "Астана-Моторс" - 550 млн тенге;
ТОО "BI-DEVELOPMENT" - 300 млн тенге;
ТОО "Сарыаркаавтопром" - 250 млн тенге;
Избастин Мухамед Темиртаевич - 100 млн тенге;
ТОО "NAK Development" - 100 млн тенге;
Махат Рашит Мукарамулы - 50 млн тенге.
Также руководство Фонда заявило, что полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств будет обеспечена.
Ранее сообщалось, председатель правления фонда "Казакстан халкына Болат Жамишев ожидает что фонд будет располагать 150 млрд тенге.