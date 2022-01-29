Глава фонда соцмедстрахования Токежанов подал в отставку

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В АО KEGOC заявили, что произошедшая 25 января авария не связана с деятельностью майнинговых компаний, и назвали причины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг", - заявили в пресс-службе KEGOC.

Касательно отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, в компании разъяснили, что в единой электроэнергетической системе РК сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 - 1,9%.

В условиях дефицита электроэнергии и в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны АО KEGOC совместно с электростанциями и энерогоснабжающими организациями, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров", - разъяснили в пресс-службе.

В компании рассказали о причинах масштабного отключения электроэнергии. Так, 25 января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой.

В целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

При этом, отметили в компании, все электростанции в южных областях республики остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт.

Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане - около 2600 МВт (100% потребления)", - говорится в сообщении.

Согласно ифнормации, в ходе оперативного восстановления схемы сети в 14.45 были сняты все ограничения по Кызылординской области; в 14.53 - сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области. К 16.00 было восстановлено электроснабжение потребителей южных областей Казахстана.

В рамках восстановления со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции этих стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия. Возврат к нормальному режиму энергосистемы Кыргызстана занял примерно сутки. По состоянию на 14.00 27 января энергосистема Узбекистана продолжает ликвидацию аварии", - проинформировали в KEGOC.

В компании также добавили, что в настоящее время ЕЭС РК работает параллельно в энергообъединении стран СНГ и других стран, связанных межсистемными линиями электропередачи и объединенных единым технологическим режимом.

Для каждой из стран это дает колоссальную экономическую выгоду. Параллельная работа позволяет продавать или покупать излишки электроэнергии в соседних странах, что приносит экономическую выгоду всем системам. Параллельная работа сопредельных энергосистем позволяет сократить затраты на строительство и содержание сетевой инфраструктуры, резервов генерации благодаря тому, что параллельно работающие энергосистемы частично покрывают свои потребности по передаче электроэнергии, резервной генерирующей мощности за счет соседей. Также имеются связанные вопросы с водообеспечением южных областей страны", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества . В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.

26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.

В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей.

В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?"





69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно".



Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.