Назначен глава Фонда медстрахования

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Болат Токежанов приказом министра здравоохранения РК назначен председателем правления НАО "Фонд социального медицинского страхования", передает Kazakhstan Today.

Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу фонда.

Болат Турганович имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, принимал непосредственное участие в реализации самых значимых реформ в отрасли, знает все проблемы изнутри. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС (обязательного социального медицинского страхования) и ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи). Важно обеспечить четкость, прозрачность и системность всех процессов - от закупа и расходования средств на медицинскую помощь. Сегодня в такой трудный для здравоохранения страны период, как никогда важна роль Фонда медстрахования, как надежного источника выплат на борьбу с коронавирусом", - отметил Цой в ходе представления.

Министр подчеркнул, что данное назначение - это огромная ответственность и необходимо в короткие сроки справиться с поставленными главой государства задачами.

Болат Токежанов родился 19 июля 1972 года в Восточно-Казахстанской области КазССР.

В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист". В 2010 году получил степень магистра государственного и местного управления в Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Обучался в Сэндфорской школе государственной политики Университете Дьюк, Дюрем, Северная Каролина, США, также в Школе государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура.

Болат Токежанов имеет опыт работы в системе налоговой службы Казахстана, возглавлял организации здравоохранения в Восточно-Казахстанской области.

В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве здравоохранения РК. Работал вице-министром, ответственным секретарем Министерства здравоохранения РК.





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