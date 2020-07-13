Назначен глава Фонда медстрахования

Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу фонда.
Болат Турганович имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, принимал непосредственное участие в реализации самых значимых реформ в отрасли, знает все проблемы изнутри. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС (обязательного социального медицинского страхования) и ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи). Важно обеспечить четкость, прозрачность и системность всех процессов - от закупа и расходования средств на медицинскую помощь. Сегодня в такой трудный для здравоохранения страны период, как никогда важна роль Фонда медстрахования, как надежного источника выплат на борьбу с коронавирусом", - отметил Цой в ходе представления.
Министр подчеркнул, что данное назначение - это огромная ответственность и необходимо в короткие сроки справиться с поставленными главой государства задачами.
Болат Токежанов родился 19 июля 1972 года в Восточно-Казахстанской области КазССР.
В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист". В 2010 году получил степень магистра государственного и местного управления в Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.
Обучался в Сэндфорской школе государственной политики Университете Дьюк, Дюрем, Северная Каролина, США, также в Школе государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура.
Болат Токежанов имеет опыт работы в системе налоговой службы Казахстана, возглавлял организации здравоохранения в Восточно-Казахстанской области.
В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве здравоохранения РК. Работал вице-министром, ответственным секретарем Министерства здравоохранения РК.
Как сообщалось ранее, назначен новый председатель правления ТОО "СК-Фармация".
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