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Назначен новый председатель правления ТОО "СК-Фармация"

12.07.2020, 12:10 10801
Назначен новый председатель правления ТОО "СК-Фармация"
Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - По согласованию с премьер-министром РК Искалиев Ерхат Серикович назначен на должность председателя правления ТОО "СК-Фармация", сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Kazakhstan Today.
 
Искалиев родился в 1976 году в Алматы. Окончил Академию банковского дела и торговли Университета братьев Карич, Высшую школу права "Адилет", Международную академию бизнеса, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Международную школу бизнеса.
 
Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом по работе с инвестиционными институтами Министерства финансов РК.
 
С 1999 по 2003 годы работал в структурах акимата Атырауской области, Министерства государственных доходов, Министерства финансов, национальной компании "Казахстан темир жолы".
 
2003-2006 годы - управляющий директор АО "Банк развития Казахстана".
 
С 2006 по 2008 годы председатель правления АО "БРК-ЛИЗИНГ". 
 
2008-2009 годы - президент "КАЗТЕМИРТРАНС".
 
С 2009 по 2010 годы - вице-министр Министерства индустрии и торговли РК.
 
2010-2011 годы - советник президента АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы".
 
С 2011 по 2013 годы - вице-президент по логистике АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы".
 
2013-2015 годы - генеральный директор ОЮЛ "Союз транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS".
 
С 2015 по 2016 год работал первым вице-президентом ОАО "Объединенная транспортно-логистическая компания".
 
2016-2018 годы - директор отраслевой дирекции "Транспорт и логистика" Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".
 
С мая 2018 года по настоящее время занимал должность председателя подкомитета транспортной логистики Национальной палаты предпринимателей.


 

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