С воспитателей детского сада в Зайсане собирали деньги за госаттестацию

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Заведующая детским садом в Зайсане собирала деньги с коллег на проведение государственной аттестации. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК. По данным ведомства, специалист уже уволена, сообщает телеканал "Астана".
Поступило обращение от 24 воспитателей детского сада о том, что их заведующая собирает денежные средства на проведение государственной аттестации. Вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов", - рассказала глава отдела лицензирования образовательной деятельности ВКО Сауле Балтабаева.
Он отметила, что заведующая детского сада уже имеет два выговора.
По информации Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, к ним регулярно поступают анонимные жалобы на сбор денег с педагогов по самым разным поводам. Ранее о нарушении сообщали педагоги из Туркестана и Алматинской области.