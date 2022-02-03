В Шымкенте зацвели подснежники

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 февраля на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
3 февраля на юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 3 февраля на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
3 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
3 февраля на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
Ночью 3 февраля на юго-востоке, востоке Павлодарской области ожидается туман.
3 февраля на севере Карагандинской области ожидается туман.
Ранее РГП "Казгидромет" представил
справку-консультацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана.