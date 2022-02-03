В Шымкенте зацвели подснежники

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НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса обратились в Агентство по финансовому мониторингу с запросом, в котором просят предоставить информацию о крупных переводах средств за рубеж, произведенных в период январской трагедии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фракция демократической партии "Ак жол" просит Агентство финансового мониторинга предоставить информацию о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы", - сообщается в депутатском запросе.

Как утверждают депутаты, есть основания предполагать, что из страны выводились теневые капиталы.

Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, - они должны быть возвращены и работать в нашей стране", - заявили депутаты.





Кроме того, мажилисмены просят АФМ предоставить информацию о том, сколько всего средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания агентства.

Отмечается, что по данным международной организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу.

По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел", - сообщили депутаты.