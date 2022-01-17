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В горах Туркестанской области зацвели подснежники

16.01.2022, 10:46 5266
Фото: Facebook Бакытжана Кырыкбаева
ТУРКЕСТАН. 16 ЯНВАРЯ - Аномалию обнаружил директор филиала государственного природного парка "Сырдария-Туркестан" Бакытжан Кырыкбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кырыкбаев сфотографировал первоцветы в горной местности Боралдай и поделился снимками на своей странице в Facebook.
 

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Правила учета домашних животных разработаны в Казахстане

05.01.2022, 11:04 18951
Правила учета домашних животных разработаны в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект приказа Комитета лесного хозяйства и животного мира "Об утверждении правил учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, а в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных, предусмотренной правилами учета домашних животных, говорится в правилах.
 

Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии", - написано в документе.

 
Отмечается, что учет домашних животных производится на платной основе с использованием изделий (средств) учета домашних животных. Учет домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения, производится за счет бюджетных средств.
 
Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню домашних животных, подлежащих учету, обязаны произвести учет домашних животных в соответствии с настоящими Правилами до 31 декабря 2024 года. Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню, обязаны зарегистрировать их потомство в течение 3 (трех) месяцев. Домашние животные, включенные в перечень, подлежат обязательному учету лицами, осуществляющими учет, в базе данных по обращениям владельцев и (или) ответственных лиц.
 
Процедура учета домашних животных включает в себя:
 
1) предоставление владельцем и (или) ответственным лицом домашнего животного лицу, осуществляющему учет;
 
2) визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
 
3) установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
 
4) включение сведений в базу данных;
 
5) присвоение индивидуального номера домашнему животному;
 
6) выдача паспорта учета.
 
Установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет, производится путем использования:
 
1) болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта животного;
 
2) чипов посредством их подкожного введения, которые должны соответствовать стандартам ISO 11784 и ISO 11785;
 
3) браслетов или ошейников либо шлейки;
 
4) электронной метки;
 
5) бирки по центру уха животного, не задев при этом вены;
 
6) татуировки. 
 
После установки изделия (средства) учета лицами, осуществляющими учет в течение дня, вносятся следующие сведения в базу данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца - физического лица или наименование владельца - юридического лица;
 
2) индивидуальный идентификационный номер владельца физического лица или бизнес-идентификационный номер владельца - юридического лица;
 
3) место жительства владельца - физического лица или место юридический адрес - юридического лица;
 
4) контактные данные владельца;
 
5) вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;
 
6) вид, номер и данные изделия (средства) учета;
 
7) индивидуальный номер домашнего животного;
 
8) информация о проведенных ветеринарных мероприятиях (осмотр, вакцинация, стерилизация и другие);
 
9) иные сведения.
 
Индивидуальный номер домашних животных состоит из двенадцати символов, которые имеют следующие обозначения:
 
1) первые два символа - литерный код Республики Казахстан - KZ (две заглавные латинские буквы);
 
2) третий символ - литерный код области, городов республиканского значения, столицы, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
 
3) четвертый символ - цифровой код собаки (1), цифровой код кошки (2), цифровой код других животных (3);
 
4) пятый символ - цифровой код мужского пола домашнего животного (1), цифровой код женского пола домашнего животного (2);
 
5) шестой и седьмой символы - цифровой код лица, осуществляющих учет, определяется местным исполнительным органом самостоятельно;
 
6) с восьмого по четырнадцатый символы - порядковый номер домашнего животного.
 

В случаях, когда количество домашних животных, подлежащих учету, превышает количество символов индивидуального номера домашних животных, допускается увеличение количества символов индивидуального номера домашних животных путем увеличения на один символ порядкового номера домашнего животного", - отмечено в проекте.

 
В случае гибели домашнего животного или смены владельца домашнего животного паспорт учета является недействительным с момента внесения соответствующих сведений в базу данных. 
 
В случае смены владельца домашнее животное подлежит обязательному переучету в базе данных лицом, осуществляющим учет по обращению нового владельца. Новый владелец предоставляет подтверждающие документы о праве собственности и (или) об иных вещных правах на домашнее животное.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными". 

Ранее зоозащитники написали президенту  обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".    
 

Жители Актау жалуются на запах газа: предоставлены результаты проб воздуха

31.12.2021, 20:07 35716
АКТАУ. 31 ДЕКАБРЯ - Пробы воздуха были отобраны в нескольких точках Актау. В ходе рейда был подтвержден неприятный запах. В настоящее время экологи пытаются установить источник запаха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалистами отдела лабораторного аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области по жалобам жителей Актау 30 декабря проведены замеры атмосферного воздуха ГАНК-4 с устройством газоанализатора, метеометра МЭС-200а, сообщает "Лада".
 
Измерения проводились в 16, 17, 19 А, 22, 28 микрорайонах города и на территории производственной зоны.
 

В ходе рейда был подтвержден неприятный запах, в настоящее время выявляется его очаг. Сегодня специалисты вновь взяли пробы воздуха", - сообщили в департаменте экологии региона.

 

В Темиртау сняли на видео слив нечистот в водохранилище

29.12.2021, 19:04 42536
ТЕМИРТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - 20 декабря темиртауский общественник Станислав Войцеховский записал на видео, как Самаркандское водохранилище загрязняется непонятными сточными водами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кому принадлежит труба, из которой льется грязная, вонючая жижа, неизвестно, сообщает портал EKaraganda.kz.
 

Я нахожусь в 10 метрах от трубы, которая пересекает канал "АрселорМиттал Темиртау", который идет от пруда-охладителя в одну сторону насосной станции, в другую - впадает в водохранилище. Вонь стоит неимоверная! Канализацией!" - говорит активист. 

 
По его словам, проблема он заметил еще четыре года назад. 
 

Два года назад мы сюда приезжали с директором областного департамента экологии Мусапарбековым Канатом. Он обещал разобраться, а воз и ныне там. Течет горячая, вонючая канализация. Это происходит не периодически, а постоянно", - рассказывает Станислав Войцеховский.

 
Грязная вода попадает в канал, который напрямую выходит в Самаркандское водохранилище. Активист говорит, что неподалеку находятся платные пляжи. 
 
После жалобы общественника сотрудники испытательной лаборатории департамента экологии по Карагандинской области взяли пробы воды в этом месте. Следов загрязнения канализационными стоками не обнаружили.
 

В ответ на публикацию в соцсетях от 20 декабря 2021 года незамедлительно был осуществлен выезд на отводной канал, впадающий в Самаркандское водохранилище для отбора проб воды из трубы, проходящей над каналом. Вода из выреза в этой трубе сбрасывается непосредственно в канал. По информации представителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции" Темиртау, принадлежность трубы не установлена. По другой информации, труба входит в систему ливневой канализации города Темиртау. На момент отбора проб никакого явного запаха на месте отбора не чувствовалось, вода из трубы была мутная, с явной примесью взвешенных частиц. Пробы воды отобрали и из канала, для сравнения. На сегодняшний день получены результаты испытаний проб. Согласно им, в пробе из трубы повышенное содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов (2,3 ПДК), содержание других загрязняющих веществ не превышает ПДК для водоемов культурно-бытового назначения, по другой классификации не превышает качество воды 3 класса, кроме содержания нефтепродуктов (превышение в те же 2,3 раза). Информация в опубликованном видео не соответствует полученным результатам, вода не загрязнена хозяйственно-бытовыми стоками. В самом канале вода тоже чистая, включая содержание нефтепродуктов. Работа по данному вопросу будет продолжена", - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.

 
Известно, что прорезь в этой трубе заварили, и грязная вода больше не попадает в канал.
 
 
 

Брекешев рассказал Токаеву о предпринимаемых мерах по улучшению экологии

23.12.2021, 18:53 62676
Брекешев рассказал Токаеву о предпринимаемых мерах по улучшению экологии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах деятельности министерства за текущий год и перспективах развития, а также о ходе реализации поручений главы государства в рамках Посланий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сериккали Брекешев доложил главе государства о мерах, принимаемых для улучшения экологической ситуации в стране, а также планах по развитию водной отрасли, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В рамках Национального проекта "Жасыл Казакстан" до 2025 года будут построены 9 водохранилищ в 6 областях с общим объемом 1,7 миллиарда кубометров. Предусмотрены меры по улучшению управления водными ресурсами и недопущению дефицита воды. В этом контексте предполагается усиление деятельности Комитета водного хозяйства, территориальных бассейновых инспекций.
 
Отдельное внимание было уделено вопросам развития геологической отрасли. Как сообщил министр, ведется работа по активизации государственного геологического изучения недр. Планируется изучить недра на площади порядка 684 тысяч квадратных километров. Будет создана Национальная геологическая служба.
 
Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе исполнения его поручения по масштабному озеленению страны. По словам Сериккали Брекешева, в этом году посажено 130 миллионов деревьев на площади 62 тысяч гектаров, работа этом направлении продолжается.
 

Штрафы за незаконный сброс отходов выросли в пять раз - Минэкологии

21.12.2021, 19:49 90746
Штрафы за незаконный сброс отходов выросли в пять раз - Минэкологии
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что в 2021 году штрафы за незаконный сброс отходов в непредназначенных для этого местах выросли в пять раз, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Штрафы за незаконный сброс отходов в непредназначенных для этого местах на физических лиц выросли с 10 МРП на 50 МРП", - сказал Брекешева.

 
Он также коснулся темы стихийных свалок. По словам министра, их в Казахстане выявлено более 7,3 тысячи и 6,6 тысячи из них ликвидировано. 
 

Доля переработки отходов за 9 месяцев составила в Казахстане 20,2%. Для строительства мусоросжигающих заводов определены 6 городов. Проведены аукционы, определен инвестор. Работы по строительству начнутся в 2022 году. Частные инвестиции составят 292 миллиарда тенге", - сказал Брекешев.

 
Ранее Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК утвердило требования к раздельному сбору отходов. В документе говорится, что владельцы отходов могут сортировать отходы самостоятельно, либо передать эти функции субъектам предпринимательства, занимающимся отходами. Операции по сортировке и утилизации отходов должны осуществляться без угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей и экологического ущерба; риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. 
 
В конце ноября заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране.
 
Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали инновационный метод утилизации биомедицинских отходов. Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами.
 

Министр экологии: убийство бродячих животных запрещено законом

21.12.2021, 18:55 92741
Министр экологии: убийство бродячих животных запрещено законом
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Самой важной идеей проекта закона о защите животных является запрет на умерщвление животных, сообщил в ходе брифинга министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ответ на обращение Брижит Бардо, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно пункту 2 статьи 25 проекта закона, регулирование численности бродячих животных путём умерщвления, любыми способами, включая использование ядов, химических препаратов, запрещается. Данный подход является сбалансированным, исходя из принципов гуманного обращения с животными и защиты от угрозы здоровья и жизни населения. Также наличие данного положения в проекте закона прямо запрещает службам отлова умерщвлять животных по иным основаниям, независимо от количества упоминаний в нём слов "умерщвление", - отметил министр экологии.

 
По его словам, регулирование численности бродячих животных будет осуществляться другими методами.
 

Это отлов, поиск хозяина, вакцинация, стерилизация, выпуск на волю. Кроме того, имеющиеся средства на отлов и умерщвление планируются полностью перераспределить на реализацию данного подхода. Но поднимаемые в обращении Брижит Бардо вопросы, тем не менее, будут дополнительно и тщательно изучены", - заключил Брекешев.

 
Как сообщалось ранее, французская киноактриса Брижит Бардо в третий раз написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На этот раз кинозвезда просит президента исключить из законопроекта о защите животных статью 24.
 
Напомним, в декабре 2019 года Брижит Бардо написала обращение к президенту РК, в котором ужаснулась варварскому обращению с животными в стране и призвала Токаева принять жесткие меры.
 
Ранее зоозащитники заявили, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами. Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных.
 
Между тем в Казахстане продолжает расти количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными
 
Так, в ноябре в Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" живодер избил собаку.
 
Спустя две недели в Алматинской области садист поджег собаку.
 
Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
 
Жительница Кульсары убивала кошек для "успокоения". В Уральске массово уничтожают бродячих собак.
 

Рощу с краснокнижными животными и растениями хотят застроить в Уральске

21.12.2021, 15:33 97271
Рощу с краснокнижными животными и растениями хотят застроить в Уральске
Фото: instagram/perevalochnaya_roshcha_uralsk
УРАЛЬСК. 21 ДЕКАБРЯ - В Уральске 22 декабря планировалось провести общественные слушания по строительству дороги через Переволочную рощу, но их отложили на неопределённый срок, передает Kazakhstan Today.
 
Площадь рощи составляет около 700 гектаров, здесь расположена старица реки Урал. В лесной зоне водятся краснокнижные животные, птицы и растения. Первоначально городские власти намеревались обустроить здесь зону отдыха, затем заговорили о строительстве кольцевой автодороги, пишет "Мой город".
 
Теперь городские власти намерены изменить проект застройки рощи, против которого выступили местные жители.
 

Решено не выводить из состава лесного фонда всю территорию рощи. К проекту детальной планировки и рекреационной зоне относится территория порядка 200 гектаров. Мы будем готовить новую документацию - лесную карту, акт оценки. На это понадобится время. Через рощу мы планируем проложить дорогу. Она станет продолжением улицы Сарайшык", - сообщил заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.

 
По словам местных экологов, перенос общественных слушаний стал небольшой победой.
 

Главным трендом современности считается сохранение природы. Мы должны сберечь для потомков уникальный лес. Не нужно там вести хозяйственную деятельность. И дорога на территории рощи не нужна. Далеко за примерами ходить не надо - у нас есть парк культуры и отдыха. Он фактически частный. Боюсь, что в Переволочной роще сделают то же самое", - заявил председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев.

 
В августе прошлого года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже строительство объекта приостановили.
 
В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк. После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились.

 
 

Вандализм на Каинды: какие меры будут приняты

20.12.2021, 20:46 107851
Вандализм на Каинды: какие меры будут приняты
Фото: adrenalinicsilence.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ДЕКАБРЯ - Минэкологии и администрация ГНПП "Кольсай колдерi" сообщили, какие меры планируется принять для профилактики вандализма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов считают, что для предотвращения подобного необходимым принять меры по усовершенствованию экообразования в школах и вузах страны. В ведомстве добавили, что состояние поврежденных деревьев озера Каинды и в целом охрана особо охраняемых природных территорий находится на постоянном контроле министерства.

 
В свою очередь директор ГНПП "Кольсай колдерi" Ержан Калматаев рассказал, что сейчас на месте отсутствует электричество. На Каинды необходимо установить камеры видеонаблюдения и пункт полиции. 
 

Все это есть в планах на следующий год. После того как будет проведена линия электропередачи, соответственно, установят и камеры видеонаблюдения", - сказал директор.

 
Он добавил, что в праздничные дни в нацпарке всегда усиленный режим охраны. 
 

На тот момент была пересменка, инспекторы вышли на обед и, к сожалению, такой факт произошел ", - сказал Ержан Калматаев.

 
По словам директора, надписи, оставленные туристами на стволах елей на уникальном озере, уже зашлифовали.
 
Напомним: в Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды. Администрация национального парка "Кольсайские озера" позже прокомментировала случай вандализма.
 

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